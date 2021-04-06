Доктор Мясников раскрыл фактор, вызывающий неоперабельный рак лёгких

Курение является основной причиной рака лёгких, особенно мелкоклеточного, который оперировать уже поздно. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников, его слова приводит РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что такой недуг может спровоцировать и пассивное курение. Кроме того, эти же риски несёт в себе вдыхание дыма от промышленных производств, частиц радона и асбеста, а также дыма от растопки углём и мангала.

Снизить риски и "выйти на плато" уже через пять лет позволит отказ от курения. Но всё же шансы заболеть раком лёгких останутся пожизненно и будут вдвое выше по сравнению с теми, кто никогда не курил.