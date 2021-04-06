Доктор Мясников обратил внимание на заметный симптом смертельных заболеваний

Врач и телеведущий Александр Мясников вместе с дерматологом Ириной Гостевой указали на симптом смертельных заболеваний. По их мнению, чёрное пятно на ногте может быть признаком меланомы, злокачественной опухоли или гемангиомы.

Как сообщает РИА Новости, Мясников отметил, что при появлении пятен на ногтях следует обязательно обратиться к врачу. При этом специалисты подчеркнули, что повреждения ногтей не являются "абсолютным критерием" определённых болезней.

Доктор считает, что изменения в ногтях в 90% случаев не являются признаками какого-то заболевания, однако в оставшихся 10% подобная симптоматика может о чём-то говорить.

Также Гостева развеяла распространённый миф о том, что белые пятна на ногтях являются следствием нехватки цинка или магния в организме человека. По её словам, это связано с попаданием воздуха в зону роста.