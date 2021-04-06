Эксперт назвала три способа выбраться из долговой ямы

Независимый финансовый советник Наталья Смирнова назвала три способа выбраться из долговой ямы. По её словам, наиболее радикальным способом является банкротство, однако снизить долговую нагрузку можно и иными методами.

Как объяснила эксперт в эфире радио Sputnik, к банкротству стоит прибегать в случае потери работы или трудоспособности, "когда в ближайшие полгода-год не ожидается улучшения финансовой ситуации". При этом стоит учитывать, что банкрот не может в течение пяти лет заниматься бизнесом, получать кредиты и вряд ли займёт руководящую должность.

Менее радикальным способом является попытка договориться с банком о кредитных каникулах, однако обращаться за ними нужно до первой просрочки и при наличии факторов, которые позволят в будущем выплатить долг.

Тем, кто способен продолжать погашать кредит, но хочет снизить объём ежемесячных выплат, существует возможность рефинансирования. В таких случаях банк выдаёт новый кредит взамен старых под более низкий процент и на более длительный срок.