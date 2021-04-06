Барнаульцы пожаловались Вячеславу Франку на строительство ЖК на "парковке"

Фото: t.me/Lenina59A; t.me/barnaulwhiner
430 жильцов трёх домов пожаловались мэру Барнаула Вячеславу Франку на незаконное строительство высотки. По информации жителей, между многоэтажками на ул. Гущина, 150/3 и 150/4, готовят площадку ещё для одного жилого комплекса. Сейчас на этом участке расположена "стихийная" парковка. Люди настаивают: стройка противоречит градостроительным нормативам.
"Мы, жители домов на ул. Гущина, 157а, 150/3 и 150/4, обеспокоены появлением между нашими домами ограждения и подсобного помещения (сторожки). Скорее всего, владелец участка начинает стройку девятиэтажного дома, однако с подтверждающими документами мы не ознакомлены. Между домами № 150/3 и № 150/4 расстояние всего 50 метров. Сейчас это пространство используется под парковку. Появление жилого дома на участке между указанными домами негативно скажется на качестве жизни более 600 семей", – сказано в письме мэру.
По информации, размещённой на публичной кадастровой карте, между домами на ул. № 150/3 и № 150/4 по ул. Гущина действительно выделена территория для строительства высотного дома. Площадь – 0,12 га. Работать на ней планирует компания "Регионстрой". Фирма уже получила разрешение на строительство девятиэтажного дома на 44 квартиры. Проект прошел экспертизу.
Комментарии
И эта власть еще смеет разевать свою пасть на СССР! Торгаши.
Чё, пейзане, всполошились? Не нравится точечная застройка внутри точечно застроенного квартала в водоохранной зоне. Во факел будет, когда один из домов полыхнёт! Пару лет назад в том районе чудом предотвратили пожар в многоэтажке.
Что вы хотите?
Это лобби каршеренга! Вам сколько раз объяснять?
Скоро возмутиться за частные квартиры...
Съёмные авто, съёмные квартиры...
50 метров.. насмешили. местами и 10 то нет
Вот еслибы строили многоуровневую парковку или гараж, некто не возражал. У нас в городе болше 1 000 граждан у которых больше 10 квартир, а вот гаража или парковосного места официально не зарегистрировано.
засикатились центровые
Сейчас это пространство используется под парковку
а на основании чего вы землю своими жоповозками забили?
6.04.2021 14:14
- гость -
Дурень, когда "яма" была центром? Понаехало бестолочей...
6.04.2021 14:20
- гость -
с тех пор когда они слали везде орать что выселки все в новостойках. сам дурень и бестолочь
6.04.2021 14:26
- гость -
Ты реально дурень и бестолочь. Когда эти дома были построены? Это ли не новостройки?
Странный чувак. Дурня и бестолочь в зеркале увидишь как посмотришься.
6.04.2021 14:38
- гость -
Судя по обилию "сам дурак", ты не дурень, ты дура!
Франку пожаловались на незаконное строительство?
Вы прочли бы, сначала, сказку Салтыкова-Щедрина "Медведь на воеводстве"...
Нашли кому жаловаться...
Че развозникались?
Нормально там дом войдёт?
Другим людям тоже нужно где-то жить!
Полно место можно дерижабль запарковать.
Да кой там дом? Окна в окна ? Качество жизни так себе. Благо если там будет какая Наташка с незакрытыми шторами периодически оголятся, а ежеле та которая показала нам сегодня свое несовершенство?! Какого товарищи бестолочи?
Вы не понимаете. Это противосесмическое планирование. Если будет сильное землетрясение, то дома начнут падать друг на друга. И не упадут набок... Наверное... Ну может просто рухнут вниз...