Барнаульцы пожаловались Вячеславу Франку на строительство ЖК на "парковке"

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430 жильцов трёх домов пожаловались мэру Барнаула Вячеславу Франку на незаконное строительство высотки. По информации жителей, между многоэтажками на ул. Гущина, 150/3 и 150/4, готовят площадку ещё для одного жилого комплекса. Сейчас на этом участке расположена "стихийная" парковка. Люди настаивают: стройка противоречит градостроительным нормативам.

"Мы, жители домов на ул. Гущина, 157а, 150/3 и 150/4, обеспокоены появлением между нашими домами ограждения и подсобного помещения (сторожки). Скорее всего, владелец участка начинает стройку девятиэтажного дома, однако с подтверждающими документами мы не ознакомлены. Между домами № 150/3 и № 150/4 расстояние всего 50 метров. Сейчас это пространство используется под парковку. Появление жилого дома на участке между указанными домами негативно скажется на качестве жизни более 600 семей", – сказано в письме мэру.

По информации, размещённой на публичной кадастровой карте, между домами на ул. № 150/3 и № 150/4 по ул. Гущина действительно выделена территория для строительства высотного дома. Площадь – 0,12 га. Работать на ней планирует компания "Регионстрой". Фирма уже получила разрешение на строительство девятиэтажного дома на 44 квартиры. Проект прошел экспертизу.