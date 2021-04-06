"Ъ": у российских банков закончились деньги на программу сельской ипотеки

Крупнейшие банки России, в том числе Сбербанк и Россельхозбанк, перестали выдавать кредиты по программе сельской ипотеки под 3% годовых. Как пишет "Коммерсантъ", причина в исчерпании выделенных на программу лимитов.

Такую же информацию газете подтверждают в профильных министерствах. Банкиры и чиновники обещают приложить усилия для скорейшего восстановления программы, однако точных сроков назвать не могут.

По информации "Ъ", в Минфине уже задумались об изменении условий выдачи сельской ипотеки. При этом эксперты отмечают несоразмерность лимитов и спроса во всех льготных госпрограммах, отмечая несбалансированность исходных расчётов.

Напомним, что с 2020 года в России работает программа сельской ипотеки. Взять льготный кредит можно на постройку или покупку жилого дома в сельской местности. Получить заём можно как под 2,7% при условии добровольного страхования жизни и здоровья, так и под 3% – без страхования.