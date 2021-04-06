Барнаульцы недовольны изменением работы светофоров на Солнечной Поляне

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что после изменения схемы движения на пересечении Солнечной Поляны и Павловского тракта ситуация на дороге значительно ухудшилась.

Пользователи отмечают, что теперь на участке собирается большая пробка, и автомобилистам сложнее разъехаться. Для того чтобы подтвердить свои слова, люди публикуют записи с видеорегистраторов.

"Теперь 18 секунд едем, 95 стоим", "Откуда ни встань на светофоре, везде по две минуты стоишь", – жалуются водители.

Напомним, что после изменений движение по улице Солнечная Поляна со стороны Взлётной из крайней левой полосы разрешено прямо и налево.