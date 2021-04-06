Главный алтайский спасатель рассказал, когда ждать первую и вторую волну паводка

Уровень воды в реках Алтайского края в начале апреля будет расти, но о реальной угрозе подтопления населённых пунктов говорить пока рано. В общей сложности во время первой и второй волны паводка в регионе рискуют "уйти под воду" 182 населённых пункта в 39 муниципальных образованиях. В них проживают 45 тысяч человек. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник МЧС РФ по Алтайскому краю Александр Макаров.

По его словам, все районы региона готовы к паводку. Спасатели взорвали лёд на реке Бии. Паводковую ситуацию отслеживают оперативные группы с помощью беспилотников. Особое внимание уделяется Бийскому, Чарышскому и Третьяковскому районам. В целом, уверен Макаров, текущая гидрологическая обстановка стабильна.

"В ближайшие несколько дней мы ожидаем дождливую погоду. Вода в реках будет прибывать. Но до критического уровня ещё далеко. Первая волна паводка по южным районам края уже началась, раньше среднемноголетних значений на 2-5 дней. Для защиты населения сформирована группировка численностью более 16 тысяч человек", – пояснил Макаров.

В прогнозе возможных ЧС отмечается, что на 1 апреля наибольшие объёмы запасов снега сформировались в верховье Алея (выше Гилёвского водохранилища), а также в бассейне Верхней Оби, на площади водосбора рек Бия и Бурла. При этом в тёплые периоды разрушение снежного покрова уже произошло в нижнем течении Алея и Чарыша и в долинах среднего течения Катуни.

Что касается второй волны паводка, то она произойдёт в конце мая – начале июня. Глава алтайского МЧС отказался давать прогноз о том, насколько серьёзной ожидается вторая волна. При наихудшем развитии паводковой ситуации во время второй волны паводка в регионе рискуют быть подтопленными 129 населённых пунктов.

Первые подтопления весной 2021 года уже произошли в Алтайском крае: вода зала в несколько домов в селе Усть-Таловка Курьинского района. По данным властей, на решение проблемы направили один трактор.

Отметим, что в 2014 году в Алтайском крае произошёл сильнейший за 100 лет паводок. Тогда под водой оказались тысячи домов в 180 населённых пунктах. Общий ущерб от паводка составил около 5 миллиардов рублей.