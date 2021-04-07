"Чёртов гений". Рэпер Моргенштерн осенью даст концерт в Барнауле

Известный рэпер Моргенштерн даст большой концерт в Барнауле 23 сентября. Мероприятие пройдёт в спортивном комплексе "Темп", сообщили в концертно-театральном агентстве "Лига Арт".
В Барнаул Моргенштерн приедет с новым альбомом "Легендарная пыль", вышедшим в 2020 году. Сейчас его прослушали в соцсети "ВКонтакте" почти 100 миллионов человек. Стоимость билетов составляет от 1500 до 4000 рублей.
Как сообщают организаторы, Моргенштерн, обладатель званий "Женщина года", "Человек года 2020" по версии GQ, сейчас является одним из самых успешных рэп-исполнителей России. На его канал в YouTube подписаны около 10 млн пользователей. Сам себя музыкант называет "чёртовым гением".
В начале весны Моргенштерн стал директором по работе с молодёжью в "Альфа-Банке". В его должностные обязанности входит привлечение новых клиентов. Теперь ему предстоит привлечь не менее 100 тысяч человек, которые станут пользоваться услугами одного из крупнейших частных банков.
Это стало поводом для критики со стороны многих общественных деятелей. Так, боец Хабиб Нурмагомедов разместил в личном микроблоге репост бойца MMA Александра Шлеменко, который резко высказался о Моргенштерне. Спортсмен назвал эпатажного рэпера "чёртом" и "бесом" с пентаграммами и тремя шестёрками на лице и исполняющим непристойные песни.
Комментарии
Что не адекват,то в Барнаул.На фига нам этот видал сосун нужен?
У народа денег на еду не хватает, чтобы ещё платить этому убогому. И за бесплатно показывать будут, не пойду.
Доктор у меня что-о с головой? Я несу всякую пргу.
Да у вас рэпчик головного мозга!
Товарищи , а давайте дружно возьмём и не пойдём на его концерт!!!
Скорее чертов гомик...
В прошлом году он говорил что ему предлагали 10 млн за сняться в рекламе поправок в конституцию, он отказался. В отличие от других, "любимых", артистов.
Крутое шоу - это подергаться в падучей под фонограмму? Действительно, провинция все проглотит!
Надо срочно обращение готовить, чтобы его запретить в Барнауле .
МорганШтерн-тупо копирует западных реперов и берёт всё низменное, с с..ськами, баблом, ж..пами. И его почему-то не запрещают!
Потратить часть своей жизни на концерт Морга ну хз хз. Смотря сколько заплатят. Меньше чем за 5к не пошел бы
7.04.2021 09:11
- гость -
В прошлом году он говорил что ему предлагали 10 млн за сняться в рекламе поправок в конституцию, он отказался. В отличие от других, "любимых", артистов.
Ты можешь такое же говорить, что тебе предлагали , а ты отказался )))))), и по поводу его "творчества"-каждое поколение сходит с ума по-своему, а задача родителей-помочь детям не увязнуть в этой жизни, лично для меня данный персонаж за границами моих интересов, я просто знаю, что есть такой исполнитель и даже один раз имела "счастье" услышать-утвердилась, что это не моё
Ну все, ща школота забьется в экстазе
Перефразируя святые писания: одни невежественные вкушают выделения других невежественных, идёт (психическое) взаимоуничтожение, что до определенной меры может быть очищением, сверх меры - самоуничтожение. Процесс социальной гигиены на марше. Как в медицине личинкотерапия.
Есть тут хоть один почитатель Моргенштерна? Отзовись! Хочу убедиться, что такие люди реально существуют. Я крайне либерален в музыке, но не верю, что его концерты не вымышленные, и на них кто-то ходит.
Это непонятное существо бормочет что то как глухарь на току, такого в зоопарке надо показывать! Пытался понять слова и смысл бормотания-не получилось ни разу.
Вероятно надо или накуриться или бухнуть крепко, что бы достичь "просветления".
Боже, куда мы катимся!?
7.04.2021 10:49
- гость -
К большинству произведений этого товарища отношусь без интереса. Но 3-4 композиции слушаю под настроение в машине.
Вот поверьте, пойдут! полный зал будет.
А реакция ваша вполне нормальна и предсказуема: раньше наши родители точно также реагировали на новую для них музыку, полнейшее непринятие было. Ниче, потом смирились с новыми веяниями. И с вами также будет!
Я вот тяжелый рок любил, металл. Представьте, что пережили мои родители, пока не смирились с этим.
Да ваши дети и пойдут, чего вы старперы разбухтели? Вы то выращены на всякой Агате Кристи и др вашей классике рока с ее корявыми текстами и считаете их текст за святыню ("Мне не дают спать зебры...Наверное я - зоофил!" И тут почитатели найдутся. Какого бабкам слушать с их "Я буду долго гнать велосипед" ?! А?
почитателем его творчества не являюсь, так как не понимаю такого творчества.) Но надо отдать ему должное. Смотрел его интервью, про 10 млн. выше уже писали, также его спросили про татухи на роже, он ответил, что рос в неполной семье без отца и не богато, поэтому решил на видном месте набить татухи, чтобы по жизни была мотивация лишь на себя, не надеяться на дядю, не быть батраком, так как на работу каким то менеджером в офис или продавцом с такой рожей не возьмут и придётся хошь-не хошь что то шевелить по жизни самому. Что он удачно и свершил. Его и клеймят в основном те, кем он не хотел стать,да пенсы.))) Так, господа?
Творчество этого артиста - апофеоз деградации нынешнего поколения. Надеемся, после достижения этой низшей точки, начнется обратное движение
Дальше некуда, господа. Человечество прошло свой путь "прогресса" от "Лунной сонаты" Бетховена до трека Моргенштерна "Новый мерен" (1801-2020 годы)
Есть тут хоть один почитатель Моргенштерна? Отзовись! Хочу убедиться, что такие люди реально существуют. Я крайне либерален в музыке, но не верю, что его концерты не вымышленные, и на них кто-то ходит.
___________
Ну я почитатель... А кто это?
Судя по комментам, аудитория Амика весьма возрастная и с явными признаками деменции. Чего стонете то? Силком никто не тащит, взносы платить не заставляет.
Судя по интервью данное Дудю, персонаж вполне конформистский и конъюнктурный, скоро пойдет по стопам Кобзи, Филипка и прочих Газмановых, будет петь здравицы вождю и всё вам будет в жилу, дайте срок.
7.04.2021 12:09
АБОРИГЕН
будет петь здравицы вождю
Ну проблема в том, что петь он не может вообще, звуки что он издает, нельзя назвать ни пением, ни чтением рэпа. Музыку для своих "хитов" он или заимствует, мягко говоря, или это не музыка.
К историям "вырос в бедной семье, всего добился сам", я отношусь крайне скептически, учитывая мощность и бюджет его продвижения в интернете, при полном отсутствии признаков музыкального таланта.
Обеспокоены мы тем, что на молодежи проводят дикий маркетинговый эксперимент и прививают ей дурной вкус, точнее его отсутствие.
Филипок пел здравицы вождю??? Сенсационно! )
У бори самого вкуса нет, а конъюктурный это пользуется популярностью.
к сожалению это так, у молодого поколения ни вкуса,ни меры, ни стыда, ни созидания.
ужас ужасный... эт хто???
полная деградация
ах, все такие романтичные... чтож тогда шансон, да реп из каждого второго авто в Барнауле? Морген кумир молодежи, будет полный зал, все будут визжать и биться в экстазе. И это при том, что его не крутят по зомбоящику. При всем треше, он талантливый чувак, и все топовые якобы певцы типа Фили мечтают спеть с ним