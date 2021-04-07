"Чёртов гений". Рэпер Моргенштерн осенью даст концерт в Барнауле

Известный рэпер Моргенштерн даст большой концерт в Барнауле 23 сентября. Мероприятие пройдёт в спортивном комплексе "Темп", сообщили в концертно-театральном агентстве "Лига Арт".

В Барнаул Моргенштерн приедет с новым альбомом "Легендарная пыль", вышедшим в 2020 году. Сейчас его прослушали в соцсети "ВКонтакте" почти 100 миллионов человек. Стоимость билетов составляет от 1500 до 4000 рублей.

Как сообщают организаторы, Моргенштерн, обладатель званий "Женщина года", "Человек года 2020" по версии GQ, сейчас является одним из самых успешных рэп-исполнителей России. На его канал в YouTube подписаны около 10 млн пользователей. Сам себя музыкант называет "чёртовым гением".

В начале весны Моргенштерн стал директором по работе с молодёжью в "Альфа-Банке". В его должностные обязанности входит привлечение новых клиентов. Теперь ему предстоит привлечь не менее 100 тысяч человек, которые станут пользоваться услугами одного из крупнейших частных банков.

Это стало поводом для критики со стороны многих общественных деятелей. Так, боец Хабиб Нурмагомедов разместил в личном микроблоге репост бойца MMA Александра Шлеменко, который резко высказался о Моргенштерне. Спортсмен назвал эпатажного рэпера "чёртом" и "бесом" с пентаграммами и тремя шестёрками на лице и исполняющим непристойные песни.