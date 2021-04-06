Павел Дуров оказался самым богатейшим жителем Дубая

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров занял 112-е место в списке мировых миллиардеров, по версии журнала Forbes. Эксперты оценили его состояние в 17,2 млрд долларов.

При этом россиянин оказался самым богатым жителем Дубая, причём с солидным отрывом – у идущего следом за ним уроженца Индии, владельца LuLu Group International Юсуффа Али, его состояние оценивается в 4,8 млрд долларов.

Также Дуров впервые вошёл в десятку богатейших людей России, попав сразу на девятое место.

В нашей стране список возглавил Алексей Мордашов, у которого, с учётом переданных сыновьям активов, остаётся 29,1 млрд долларов. Следом идёт основной бенефициар "Норникеля" Владимир Потанин (27 млрд долларов), а замыкает тройку владелец НЛМК Владимир Лисин (26,2 млрд долларов).

В мировом рейтинге первое место занимает владелец Amazon Джефф Безос – его состояние оценивается в 177 млрд долларов. На следующей позиции – Илон Маск с состоянием 151 млрд долларов.