Zoom запретил российским госучреждениям доступ к сервису

Компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо дистрибьютора Zoom "РайтКонф", подлинность документа подтвердил гендиректор компании Андрей Петренко.

"Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора", – рассказал Петренко, добавив, что работа по уже заключённым контрактам продолжится.

В Zoom уже прокомментировали данные о запрете доступа к сервису. Как пишет ТАСС, сейчас компания уточняет данные о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям и предоставит выводы после проведения собственной проверки.

"Похоже, что [эти сведения, – прим. ред.] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнёрской основе", – сообщили агентству в пресс-службе компании.

Zoom – онлайн-сервис, предлагающий видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу. Сервис стал крайне популярным в период пандемии. В начале апреля 2020 года количество ежедневных пользователей Zoom выросло до 200 млн человек, в сравнении с 10 млн в декабре 2019 года.