Zoom запретил российским госучреждениям доступ к сервису

Компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо дистрибьютора Zoom "РайтКонф", подлинность документа подтвердил гендиректор компании Андрей Петренко.
"Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора", – рассказал Петренко, добавив, что работа по уже заключённым контрактам продолжится.
В Zoom уже прокомментировали данные о запрете доступа к сервису. Как пишет ТАСС, сейчас компания уточняет данные о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям и предоставит выводы после проведения собственной проверки.
"Похоже, что [эти сведения, – прим. ред.] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнёрской основе", – сообщили агентству в пресс-службе компании.
Zoom – онлайн-сервис, предлагающий видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу. Сервис стал крайне популярным в период пандемии. В начале апреля 2020 года количество ежедневных пользователей Zoom выросло до 200 млн человек, в сравнении с 10 млн в декабре 2019 года.
Комментарии
Пусть на отечественном софте работают, так им и надо.
7.04.2021 09:34
- гость -
Пусть на отечественном софте работают, так им и надо.
Ага!!! На астралинуксе!!!!! Добро пожаловать в ад! Ха Ха Ха Ха Ха....
7.04.2021 09:34
- гость -
так им и надо.
Кому им?
Ой, а что российского нету ничего????
Закрыть доступ на Российский рынок и баста карапузы.
7.04.2021 10:10
- гость -
7.04.2021 10:12
- гость -
А откуда взяться отечественному, если самые "умные" ничего, кроме дерьмя в сеть, произвести не могут? Ах, ну да, это вам все должны, а вы только свысока гадить способны.
10:12 - гость - Ой, а что российского нету ничего?
Ой, а зачем создавать свое: немецкое, итальянское, нидерландское или еще какое-то, когда оно уже создано, бери и пользуйся.
10:12 - гость - "Ой, а что российского нету ничего?"
Например, испанский язык второй по распространённости родной язык в мире (после китайского). Но испаноговорящие, да и вся другая Европа, Интернетом пользуется тем, что создано для американцев.
Более подробно, почему Русский интернет удивляет иностранцев и как, русские сайты и сервисы круче испанских, можете посмотреть здесь:
KAK РУНЕТ ПОКОРЯЕТ ИСПАНИЮ (или Нурию)
Мировая финансовая система устроена под США, там выпускается мировая валюта. США почти не надо зарабатывать, ей можно выпускать деньги, практически в любом количестве и они не обесцениваются благодаря устройству мировой финансовой системы. Естественно, что самые умные люди со всего мира поедут туда, где им нарисуют денег сколько они хотят. Только самые отпетые патриоты могут отказаться уезжать, но таких единицы. Или если их сделать невыездными. Конкурировать с этим не возможно без слома этой системы.
Да-да пусть в своей предустановленной ICQ работают.