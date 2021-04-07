Умер известный алтайский фермер Иван Гилёв

На 73-м году жизни скончался глава крупного заринского крестьянского хозяйства, заслуженный работник сельского хозяйства России Иван Гилёв. Об этом сообщает газета "Наш город Заринск" в социальной сети "ВКонтакте".

Похороны пройдут 7 апреля в 14:00.

Иван Гилёв в июне 1992 года создал своё крестьянское хозяйство. Оно стало одним из первых в регионе, а впоследствии – одним из крупнейших. Коллектив хозяйства изначально насчитывал 11 человек, а уже через несколько лет превысил сотню человек.

В 2003 году за достижение высоких результатов по увеличению производства сельскохозяйственной продукции крестьянское хозяйство было награждено почётной грамотой администрации края. В 1999 году Ивану Гилёву присвоено почётное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации", а в 2010 году был награждён орденом Почёта. Последнюю награду фермеру вручил Дмитрий Медведев, который на тот момент был президентом России.