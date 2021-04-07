Внедорожник без колеса и багажника проехал по трассе Барнаул – Рубцовск

На участке Барнаул – Рубцовск федеральной трассы А-322 заметили автомобиль, который передвигался без одного колеса. Видеозапись опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
На записи отчётливо видно, что у внедорожника нет не только левого переднего колеса, но и крышки багажника.
Последнее обстоятельство позволило предприимчивому водителю сделать так, чтобы машина слишком сильно не кренилась на левый бок. Автомобилист для этого погрузил тяжелую деталь в задний правый угол.
Находившийся за рулём мужчина благоразумно включил аварийную сигнализацию, чтобы другие участники дорожного движения знали, что автомобиль неисправен.
Комментарии
Молодец!!!
Вот так всегда- на внедорожник кредит дали, а на эвакуатор уже нет...
Благоразумно ?
Идиот, при резком торможении улетит вбок
жить, говорит, захочешь? не так раскорячишься...
Идиот подвергающий свою жизнь и окружающих опасности!
На постановку сильно смахивает. Колесо в багажнике, запаска "весит" на месте, а если подшипники "развалились" то ехать по тихому с колесом можно, ступица все одно под замену.
Конечно постановка. Съемки начаты заранее, затем акцент в видео на отсутствие колеса, хотя еще не понятны причины аварийных сигналов, водитель машет рукой своим знакомым до того, как обгоняемая машина сравнялась с ним...Но зачем все это?
Далеко так не уедешь. Да и зачем? Конечно постановка. Очередной информационный мусор.
наезд на яму, выпадение колеса, любая другая причина - и выезд на встречку со всеми вытекающими
да и запрещено так ездить
то постановка, соглашусь
Такой авто можно транспортировать только на эвакуаторе!!!
Хорошо, что есть видеозапись, надеюсь соответствующие службы возбудятся в этот раз совершенно уместно и выпишут огромный, леденящий душу штраф!
7.04.2021 11:25
Итальянец
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