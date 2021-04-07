Внедорожник без колеса и багажника проехал по трассе Барнаул – Рубцовск

На участке Барнаул – Рубцовск федеральной трассы А-322 заметили автомобиль, который передвигался без одного колеса. Видеозапись опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

На записи отчётливо видно, что у внедорожника нет не только левого переднего колеса, но и крышки багажника.

Последнее обстоятельство позволило предприимчивому водителю сделать так, чтобы машина слишком сильно не кренилась на левый бок. Автомобилист для этого погрузил тяжелую деталь в задний правый угол.

Находившийся за рулём мужчина благоразумно включил аварийную сигнализацию, чтобы другие участники дорожного движения знали, что автомобиль неисправен.