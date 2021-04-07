Барнаульские эсеры отправятся в рейд по мусорным свалкам в городе

Депутаты краевого Заксобрания, а также Барнаульской гордумы от "Справедливой России" стали получать всё больше жалоб от жителей краевой столицы на мусорные "горы". Люди бьют тревогу: не только на окраинах, но и буквально в центре краевой столицы "свалки" захватывают дворы, сказано на сайте Алтайского реготделения СР.
Так, по информации жительницы Барнаула, в районе ДК "Трансмаш" по улице Чудненко, 5 и 7, во дворе двухэтажных домов старого фонда контейнерная площадка постоянно завалена мусором. Его никто не убирает, потому что дома не состоят на балансе управляющей компании. Более того, жители находящихся напротив двух новых девятиэтажек также вносят лепту в этот мусорный коллапс. "Когда поднимается ветер, он разносит содержимое свалки по всей округе, и нигде нет от этого "мусоропада" спасения. Вносят свою лепту и бездомные собаки, которые растаскивают пакеты по всей округе. И никому до этого нет дела", – возмущается заявитель.
На мусорные завалы по улице Чудненко пожаловались жители депутату АКЗС Евгении Боровиковой."В радиусе нескольких метров от баков – самая настоящая свалка, – рассказывает депутат в своём телеграм-канале. – Взяла вопрос на контроль. Связалась с "Эко-Комплексом" (региональный оператор, обслуживающий данную территорию, – прим. ред.), получила ответ, что по этому адресу муниципальный контракт только на вывоз мусора. То есть за саму площадку отвечают не они. В таком случае за площадку отвечает либо управляющая компания, либо администрация. Кто понесёт наказание за оказание услуг ненадлежащего качества, разберётся прокуратура".
И таких примеров множество, сообщают справороссы. Чтобы обратить внимание городских властей и регионального оператора на вопиющую ситуацию со сбором ТКО в краевом центре, депутаты фракции СР в Барнаульской думе приняли решение организовать мусорный рейд по самым проблемным местам. Эсеры приглашают горожан подключиться к акции и присылать фото и координаты мусорных свалок на e-mail: fraktsiyasrvbgd17@bk.ru. Подробности можно уточнить по телефону +7 (3852) 56-95-10. Депутаты съездят по каждому адресу, зафиксируют и передадут "доказательства" для принятия срочных мер чиновникам и регоператору.
Комментарии
Едросов из Барнаульской городской думы захватите с собой, пусть у настоящих депутатов поучатся как помойки разбирать и работать, да и их детишек из ОНФ.
Выборы, засуетились
Ленточный бор, лесополосы вокруг поселков залиты фекалиями которые ассенизаторищики сливают. Когда наведется порядок в этой сфере?
Франка возьмите с собой и его замов.
Тема мусора очень хороша для того, чтобы во время выборов на ней проехаться. А чего справедливороссы молчали все это время? Засуетились перед выборами? все сразу на контроль берут, смешно.
Хоть Справедливоросы взялись авдеевы конюшни разгребать! Едросы на своих меринах ничего не видят и в своих авиаторах!
В радиусе нескольких метров от баков – самая настоящая свалка
Если Евгения Боровикова депутат, то она должна знать, что мусор вывозится из контейнерной площадки, а не из мест в радиусе 20 метров от баков. Во-вторых, сама же говорит, что якобы за эту площадку никто не отвечает. Ну так ты же ДЕПУТАТ. Реши эту проблему, чтобы за площадку начали отвечать.
Ну, и в третьих, простите, а кто виноват, что настоящая свалка в нескольких метрах от баков? Кто ее создал? Очевидно, что живущие в ближайших домах жители.
Более эффективно было бы отправить всех депутан на уборку мусора.
Боровикова - это та тетка, которая из одной партии в другую бегает? Ей же нада как то в АКЗС пробраться. Была в ЛДПР, теперь в Справедливой России. Нужно суметь завоевать место под солнцем. Поэтому будет щас в каждой бочке затычка
Депутат, некоторые может и бегают, для того чтобы была возможность работать, а не штаны протирать.
- гость -
Более эффективно было бы отправить всех депутан на уборку мусора.
Это точно. Так как они по всей видимости в глаза не видели законов. Можно я мастер-класс проведу для Боровиковой? Прямо сейчас разгромлю "мусор в ее голове"?
а) мусорщики не обязаны наводить порядок на площадке. Их работа - погрузить мусор в машину и уехать, ну еще собрать то, что просыпалось, пока грузили.
б) У нас нет такой услуги "подбирать за каждым, кто выкинет на землю где ему хочется, бумажку". Также нет услуги "убирать свалки рядом с площадками". Поэтому вопрос - кто понесёт наказание за оказание услуг ненадлежащего качества - это посыл в космос. Какой услуги, мадам?
в) Фото вообще любопытное. Видно, что пакетики из Марии-ра сложены ЗА контейнерной площадкой, прямо на землю. К кому претензия? Боровиковой можно организовать дежурство возле площадки и просить людей, складывать мусор в баки, а не мимо.
г)Почему, интересно, свалки начали "захватывать дворы" перед выборами?))))))))))))
14:36
гость
Оказывается сколько пунктов можно накидать, пока сидишь в теплом кабинете и делаешь вид, что работаешь. Наследники из ОНФ подтянулись?
Оказывается сколько пунктов можно накидать, пока сидишь в теплом кабинете и делаешь вид, что работаешь. Наследники из ОНФ подтянулись?
Так это моя работа - накидывать!!!)))))))
Пусть заедут к эко ярмарке вднх, там стооолько мусора, что рядом, что в оврагах, особенно после воскресных барахолок, а сейчас снег стает, в оврагах найдутся прошлогодние черные пакеты с мусором, оставшиеся с той весны. Кто-то собирал мусор, да вывезти так и не смог
К сожалению, "Справедливая Россия" не будет разбираться с мусором возле Эко-Ярмарки. Причина, банальна. Они не ставят перед собой задачу реально разобраться в реальных свалках - в лесу, возле Оби, в оврагах. Потому что нужно выяснять, кто туда выбрасывает, почему, когда. Выходить с предложениями наказывать юриков, которые эти свалки создают, как пример. Это же все работа, долгая и проблематичная. Куда лучше сорвать хайп на мусоре во дворах. Создать видимость решения проблем избирателей.
Интересно, а Боровикова будет брать на контроль сообщения от жителей тех домов, где владельцы УК коллеги-депутаты. Или здесь на мусор она закроет глаза?
ну не знаю. Там, где адекватная управляющая компания, проблем со свалками нет. Меня лично больше заботят свалки в лесах. Свинство сплошное. И окурки под окнами домов. Вот это проблема.
Как затрещали пуканы у некоторых, когда справидливоросы за проблему взялись.
ну что вкусного нашли?
А с чего этого у Чудненко, 7 нет УК????? А кому мы тогда деньги платим за текущее содержание жилья??????!
Выборы, не выборы, пиар не пиар. Даже если они решат проблему ради пиара, лишь бы решили. Хорошо у нас во дворе такого нет, может УК нормальная, может потому что жители требовательные к себе и другим . Но когда приходится бывать где-то по делам или гулять по городу - апокалипсис!