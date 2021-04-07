Барнаульские эсеры отправятся в рейд по мусорным свалкам в городе

Депутаты краевого Заксобрания, а также Барнаульской гордумы от "Справедливой России" стали получать всё больше жалоб от жителей краевой столицы на мусорные "горы". Люди бьют тревогу: не только на окраинах, но и буквально в центре краевой столицы "свалки" захватывают дворы, сказано на сайте Алтайского реготделения СР.

Так, по информации жительницы Барнаула, в районе ДК "Трансмаш" по улице Чудненко, 5 и 7, во дворе двухэтажных домов старого фонда контейнерная площадка постоянно завалена мусором. Его никто не убирает, потому что дома не состоят на балансе управляющей компании. Более того, жители находящихся напротив двух новых девятиэтажек также вносят лепту в этот мусорный коллапс. "Когда поднимается ветер, он разносит содержимое свалки по всей округе, и нигде нет от этого "мусоропада" спасения. Вносят свою лепту и бездомные собаки, которые растаскивают пакеты по всей округе. И никому до этого нет дела", – возмущается заявитель.

На мусорные завалы по улице Чудненко пожаловались жители депутату АКЗС Евгении Боровиковой."В радиусе нескольких метров от баков – самая настоящая свалка, – рассказывает депутат в своём телеграм-канале. – Взяла вопрос на контроль. Связалась с "Эко-Комплексом" (региональный оператор, обслуживающий данную территорию, – прим. ред.), получила ответ, что по этому адресу муниципальный контракт только на вывоз мусора. То есть за саму площадку отвечают не они. В таком случае за площадку отвечает либо управляющая компания, либо администрация. Кто понесёт наказание за оказание услуг ненадлежащего качества, разберётся прокуратура".

И таких примеров множество, сообщают справороссы. Чтобы обратить внимание городских властей и регионального оператора на вопиющую ситуацию со сбором ТКО в краевом центре, депутаты фракции СР в Барнаульской думе приняли решение организовать мусорный рейд по самым проблемным местам. Эсеры приглашают горожан подключиться к акции и присылать фото и координаты мусорных свалок на e-mail: fraktsiyasrvbgd17@bk.ru. Подробности можно уточнить по телефону +7 (3852) 56-95-10. Депутаты съездят по каждому адресу, зафиксируют и передадут "доказательства" для принятия срочных мер чиновникам и регоператору.