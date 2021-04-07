Несколько сотен подписей в поддержку требований изменений в генплан и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Барнаула собрали жители микрорайона Западного при поддержке депутата АКЗС Евгении Боровиковой и партии "Справедливая Россия – За правду". Автографы были собраны буквально за четыре дня, сообщает пресс-служба реготделения СР.

Сбор подписей планируется завершить к 20 апреля. На прошлой неделе Евгения Боровикова встретилась с жильцами частного сектора микрорайона Западного, где присутствовало около 300 человек. По словам депутата АКЗС, столь мощный резонанс показывает, насколько острая проблема встала перед жителями. Боровикова отмечает, что ситуация носит массовый характер и касается тысяч людей. К парламентарию начали поступать обращения не только из других микрорайонов Октябрьского района, но даже из Железнодорожного.

Суть проблемы состоит в том, что собственники земельных участков и жилых домов микрорайона Западного просят внести изменения в ПЗЗ и вернуть зону Ж-4 под индивидуальную застройку в основных видах разрешённого использования. На данный момент утверждена зона Ж-1 и Ж-2, то есть основной вид разрешённого использования – строительство многоквартирных жилых домов, а ИЖС предусмотрено только в условно разрешенном виде.

Собственники считают, что их права нарушены.

"Органы власти и местного самоуправления обязаны учитывать интересы всех граждан, а не отдельных строительных компаний, которые, пользуясь изменениями в ПЗЗ Барнаула, уже сегодня заставляют собственников продавать дома за недопустимо низкую цену, тем самым лишают прав, предусмотренных Конституцией РФ", – пишут они в обращении на имя депутата АКЗС.

Заявители также обращают внимание на то, что собственниками жилья и участков они стали до внесения изменений в генплан и ПЗЗ. Таким образом, документы приняты с нарушением Градостроительного кодекса РФ.

"Ждём ответа от главы города Барнаула Франка и председателя Барнаульской городской Думы Буевич на мои официальные обращения. На этой неделе буду добиваться совместной встречи с главой города и представителями частного сектора микрорайона Западного. В середине мая запланирован митинг, на котором будет принята резолюция. Мы приложим её и собранные подписные листы к проекту внесения изменений и отдадим на рассмотрение Барнаульской городской Думы. Копии всех документов с просьбой помочь избежать произвола местных властей будут направлены президенту Российской Федерации Владимиру Путину", – пояснила Евгения Боровикова.