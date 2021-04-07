Умер актёр из сериала "След" Александр Гаспарьянц

Российский актёр Александр Гаспарьянц умер в возрасте 68 лет в Москве, сообщает портал "Кино-Театр.ру".

Что стало причиной смерти, пока неизвестно. При этом уточняется, что артиста не стало в минувшее воскресенье, 4 апреля.

Александр Гаспарьянц родился в 1953 году. Окончил драматическую студию при Московском центральном детском театре, а затем Военное училище связи КГБ при СМ СССР. В 1988 году окончил Московский государственный институт культуры.

При этом кинематографом Гаспарьянц увлёкся только в конце 2000-х годов. Самые известные его работы – в фильмах "Три вокзала – Три сестры", "Пока живу, люблю" и сериале "След".