В Алтайском крае ревнивый мужчина ударил жену ножом более 30 раз

Житель Шелаболихинского района зарезал свою супругу из ревности к другим мужчинам, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл в январе 2021 года. Тогда 48-летний ревнивый сельчанин поссорился с женой во время распития спиртного. Злоумышленник взял нож и ударил им возлюбленную не менее 36 раз. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, её тело мужчина спрятал в погребе.

Нападавшего задержали. Уточняется, что ранее он уже сидел в тюрьме.

Во время следствия злоумышленник признал свою вину. Уголовное дело по статье "Убийство" направили в суд.