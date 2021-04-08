Четверг, 8 Апрель, 21:31

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,1
€ 91,62
5°


4614834 +8672
Обь
57см +15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Гримасы статистики. Томенко объяснил министрам, как правильно работать с цифрами

, ИА "Амител"
"Мастер-класс" прошёл на заседании краевого правительства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко научил подчинённых красиво преподносить статистику. "Урок" прошёл 7 апреля на заседании регионального правительства, где обсуждали итоги социально-экономического развития края в 2020 году. Хотя итоги оказались удовлетворительными, глава региона остался недоволен. В первую тем, что его подчиненные предоставляли сухие цифры, не интерпретируя их. В итоге губернатор не выдержал и словно учитель математики стал объяснять статистику на примерах из жизни. "Учебным пособием" стали спикер АКЗС Александр Романенко и зампред правительства Виталий Снесарь.

"На следующий год меня сократили"

Врио министра экономического развития края Анатолий Нагорнов назвал главные цифры пандемийного 2020 года.

Он сообщил, что зарплата в крае выросла за этот период в номинальном выражении на 7,2% (да-да, вам не показалось), а в реальном – на 3,5% (фантастика, но всё же крайстат настаивает). По итогам года в среднем каждый житель нашего региона стал получать по 29 983 рубля (так что если у вас меньше – идите к работодателю за повышением, – прим. редакции).

Виктор Томенко на подросшую "среднюю зарплату" отреагировал с юмором и дал понять, что прекрасно знает, как высчитывается "средняя температура по больнице" и откуда берутся оптимистичные цифры:

"Мы работаем втроём с Александром Алексеевичем (Романенко) и Виталием Владимировичем (Снесарем) на одном предприятии. У них зарплата по 100 тысяч рублей, у меня 10 тысяч. На следующий год меня сократили, а им сделали зарплату по 90 тысяч. Была средняя 70 тысяч рублей, а стала 90 тысяч. Средняя выросла на 20 тысяч, а в жизни-то что произошло?" – спросил угодивший "под увольнение" губернатор.

Гримасы статистического учёта

Министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилёв сообщил, что в крае зарегистрировано пять тысяч строительных организаций, в которых работают всего лишь 18 тысяч человек. И эти цифры заставили удивиться губернатора: "Это что же получается, что по 3,5 человека на одну организацию?"

Томенко потребовал более точных данных:

"Эти гримасы статистического учёта надо разъяснять, сколько реально занятых. Может быть пять тысяч компаний только на бумаге числятся, а реально там функционирует 100 организаций. Опять же в штате эти люди или на договоре ГПХ? Когда есть такие нестыковки в докладе, мы получаем ироничное отношение ко всей озвученной информации".

"Внутренняя инвестиция Александра Алексеевича"

Врио министра Нагорнов отметил, что ВРП (валовый региональный продукт) в 2020 году составил 624 млрд рублей, или 98 % в сравнении с 2019-м.

Томенко же подчеркнул, что этот ключевой для региона показатель на самом деле мало о чём говорит обычному жителю и его нужно дополнительно объяснять.

"Выкопали котлован стоимостью 1 млрд рублей, потом взяли к концу года и закопали его, ещё потратили 1 млрд. ВРП сколько? 2 млрд. А что поменялось в жизни?" – показал коварство статистики Томенко.

Нагорнов также сообщил, что в 2020-м году в Алтайском крае объём инвестиций вырос на 22%. Но и тут губернатору не хватило конкретики. Свои сомнения он объяснил выразительным примером:

"Существует три предприятия. У меня есть здание, сооружение какое-то, стоит 1 млрд. Я продал туда (показывает в сторону Романенко, – прим. ред.). Инвестиция? Да, внутренняя инвестиция у Александра Алексеевича. Отразится? (На статистке, – прим. ред.) Отразится. Он продал туда. (Указывает на Снесаря, – прим. ред.) Отразится ещё одна инвестиция: отчёт-то он пришлёт о том, что внутреннюю инвестицию сделал. 2 млрд инвестиций. А что случилось по факту? Ничего. Просто здания теперь другому принадлежат", – удивил собравшихся образностью мышления губернатор.

"Мало добиться результата, надо рассказать о нём"

Заседание правительства продолжалось около двух часов. Отчитаться успели не все. "За бортом" остались, например, Минтранс, Минспорт и Минкультуры.

В целом краю удалось сохранить показатели на уровне 2019 года. Например, индекс промпроизводства составил 99,9% по отношению к прошедшему периоду. Индекс сельхозпроизводства – 96,3%. Зато инфляция в крае стала рекордной с 2016 года, достигнув в декабре показателя 5,4%.

Безработица в сентябре прошлого года по отношению к марту выросла в 2,2 раза. То есть 40 тысяч человек стояли на бирже труда. Но уже на 1 января безработных стало 36 тысяч, а на 1 апреля 2021 года – 30,3 тысячи человек.

Виктор Томенко подчеркнул, что результаты социально-экономического развития края характеризуются большим количеством показателей. И важно их доносить до населения не просто в виде сухой и ничего не говорящей статистики, а объяснять, что значит то или иное число.

"Интерпретация показателей – важнейшая часть нашей работы. Мало сделать дело, мало добиться результата, надо рассказать о нём, показать, пощупать даже, если есть возможность, и донести до жителей", – отметил губернатор.

Кроме того, Томенко призвал членов правительства не только отчитываться о результатах работы в доступной форме, но уметь доказывать свою правоту.

"Время сейчас горячее, год выборный, политический процесс идёт своим чередом. Оценка того, что, кажется, происходит в крае – эмоциональная, личностная. Она выстраивается в интересах определённых сил, но мы заинтересованы в том, чтобы достоверная информация была доступна всем жителям края. Её потом можно и нужно интерпретировать. Но если мы этим не занимаемся, это сделают другие – причём так, что мы имеем потом соответствующие и настроения, и оценки работы в обществе", – попытался убедить отказаться от пассивности своих подчинённых глава региона.

Закончил же заседание правительства губернатор Алтайского края на оптимистичной ноте. По его словам, несмотря на пандемию, свои обязательства перед жителями правительство в 2020 году всё-таки выполнило. "Где есть проблемы, мы открыто говорим, но достижения и результаты мы не прячем. Хотелось бы большего, но таковы реалии", – подвёл черту под затянувшимся мероприятием губернатор.

Теперь сам Виктор Томенко будет отчитываться о проделанной за год работе перед депутатами Алтайского Заксобрания. Это произойдёт на очередной сессии АКЗС 29 апреля. Надеемся, что урок продолжится и жители края услышат доклад "без гримас статистического учёта".

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

8.04.2021 11:18
- гость -

Неужели еще и работать заставит, а не только цифры вертеть? Ай да Томенко! Удивил!

8.04.2021 11:28
Вано

Паника перед отставкой?

8.04.2021 11:31
- гость -

40 тысяч человек стояли на бирже труда, а на 1 апреля 2021 года – 30,3 тысячи человек.

а вот эти 10 тысяч нашли работу или их просто сняли с биржи и отчитались, что безработных стало меньше?

8.04.2021 11:35
- гость -

...мы заинтересованы в том, чтобы достоверная информация была доступна всем жителям края. Ее потом можно и нужно интерпретировать. Но если мы этим не занимаемся, это сделают другие – причем так, что мы имеем потом соответствующие и настроения, и оценки работы в обществе

зашевелились...
всего-то стоило Байдену "Угу" сказать )))

8.04.2021 11:36
- гость -

Паника перед отставкой?

скорее упреждающий удар в предверии ожидаемого осеннего майдана по итогам 3-х дневного голосования....

8.04.2021 12:01
- гость -

Посмотрим к лету, правда за порядок взялся или так, воздух сотрясает перед выборами.

8.04.2021 12:03
гость

И правильно все, как в жизни! СБЕР вон с КИПРА офшоры в Москву перевел, а толку - денег все равно СБК ищет у бизнесменов, кредитуясь за счет бизнеса, поддерживают свои залоговые заводы! Банкир и производство несовместимы , а на бумагах все выглядит прекрасно, но кто будет покупать облиги, тот вникнет и разберется, что это за шлак!

8.04.2021 12:08
- гость -

Томенко зам нужен, который тихонечко ревизии независимые проводил и потом на стол итоги этих ревизий с аналитикой ложил. А тот уже решал, кому достаточно пальцем погрозить, а кому и голову не грех отрубить.

8.04.2021 12:09
- гость -

40 тысяч человек стояли на бирже труда, а на 1 апреля 2021 года – 30,3 тысячи человек.

а вот эти 10 тысяч нашли работу или их просто сняли с биржи и отчитались, что безработных стало меньше?

Согласен с Вами полностью. Стать на биржу труда еще тот квест. В мае прошлого года обратился туда с целью встать на учет. Документы подавал через интернет ибо пандемия. Мне три раза отказывали так как якобы я не прописан по указанному в паспорте адресу. Я предоставлял скан паспорта и прописан по своему адресу с 1999 года до сих пор. Поставили на учет с четвертого раза после жалобы в краевую прокуратуру. А ведь у меня 25 лет юридического стажа из них 19 лет адвокатом отработал. Как же гражданам без образования или не с юридическим образованием становиться на учет. Та же ситуация случилась и с моей супругой. У нее высшее техническое образование. Поставили на учет с третьего раза. Мало того что она прописана по адресу указанному в паспорте, она еще и собственником помещения жилого является. И знаете какие вакансии предложили супруге с августа 2000 года? В феврале предложили улицу мести временно зимой за 13 000 рублей. В марте сжалились предложили кондуктором в трамвай за 18 000 рублей. Мне вообще с августа прошлого года ни одной вакансии не предложили.

8.04.2021 12:12
- гость -

Ребенку в школе преподают статистику. Одно из правил при вычислении среднего показателя - НЕЛЬЗЯ применять среднее арифметическое, если часть данных значит. выбивается из общей массы. В таком случае нужно вычислять медиану.
Это к случаю с ЗП 10 тыс.руб. и 100 тыс.руб.

8.04.2021 12:21
- гость -

Попов зато усвоил урок хорошо, статистику умеет рисовать.

8.04.2021 12:34
- гость -

Чего ж он кореша своего про врачей с зарплатой в 58 тыров не спросил, как оно там на самом деле ?

8.04.2021 12:37
- гость -

Томенко решил поиграть в "хорошего" губернатора? Всю жизнь так статистику считали, отчитывались на своих совещаниях, и всех устраивало, а тут видите ли, цифры стали неправильные.

8.04.2021 12:45
- гость -

Томенко правильно делает, если он сейчас порядок не наведет, за него до выборов это сделают другие, причем получат хорошие звания и звезды. А после выборов и самого попросят с формулировкой - утрата доверия, со всеми вытекающими...

8.04.2021 12:54
- гость -

да обычный популизм от едра перед выборами

8.04.2021 13:09
- гость -

ну ладно, можно в маленький + губеру поставить, хотя конечно - это все тряска воздуха и мыльная статистика

8.04.2021 13:12
- гость -

это кто вообще!? эквилибрист цифр.

8.04.2021 13:14
- гость -

А какой популизм, когда местные уже совсем берега потеряли. Мошенничества в особо крупных, открытые откаты, привешения, казнокрадство. Уголовное за уголовным.

8.04.2021 13:32
горожанин

Он хотя бы что-то пытается изменить. Человек не только прямоходящий, но еще и думающий. Что отличает нас от обезьян. Если тебе доверили такой пост - шевелись. Терпения ему и сил !!!

8.04.2021 13:52
- гость -


40 тысяч человек стояли на бирже труда, а на 1 апреля 2021 года – 30,3 тысячи человек.

а вот эти 10 тысяч нашли работу или их просто сняли с биржи и отчитались, что безработных стало меньше?

А сколько месяцев на бирже можно стоять? вакансии предложили - не подошло-отказался, до свиданья?

8.04.2021 14:19
гость

Вот обьясните мне как законно не заплатить НДС , и при чем тут приют для собак и ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам АК !!! Почему взятки берут открыто,перечислил в приют, строят коттеджи, застроющику взятку отдал, потом легально продают??? И все это крышуется!!!

8.04.2021 14:44
гость

научил подчинённых красиво преподносить статистику

8.04.2021 15:08
Томенко мужик!

Вот реально он заслуживает Уважения! Абсолютно всё верно была сказано!

8.04.2021 15:10
Думец

Что Томенко хорошего не сделает, так на амике боты сразу будут писать против него всяческие левые вбросы, как сейчас под этим постом! Администрация Амика, почему вы не баните этих троллей? Я честно устал уже это читать, каждые первые комментарии написаны одним и тем же тупоголовым троллем! Петрович между прочим красиво тут всё по полкам разложил!

8.04.2021 15:13
Пётр

Конечно подчинённые не дураки, не хотят получить втык за это) Но тут они явно облажались))

8.04.2021 15:17
Гоген

А я в говорил, что все эти статистики полная брехня! А ещё всякие левые продажные СМИ сами их накручивают, чтобы вызвать недовольство у жителей АК и тем самым собрать как можно больше комментариев, просмотров и лайков!

8.04.2021 15:19
Михаил

Спасибо Виктор Петрович, что обратили на это внимание. А то мне кажется все эти статистики от балды рисуют или может от малого ума?

8.04.2021 15:21
Барнаулец

Правильно всё делает и говорит, порядок нужно наводить! И порядок должен быть вовсём!

8.04.2021 15:24
- гость -

ну вот, пресс-служба с послеобеденного отдыха явилась. один под разными никами чешет. прям как многоликий аянус.

8.04.2021 15:28
Анастасия

Боты придумывают про пресс-службу?)) Или мне показалось?

8.04.2021 15:39
- гость -

8.04.2021 13:32
горожанин
Он хотя бы что-то пытается изменить. Человек не только прямоходящий, но еще и думающий
------
Только что-то ума ему в сентябре не хватило ходить в маске, там где скопление народа и не проводить день города. Сам заразу подцепил, коллег заразил. И резкий скачок заболеваемости в городе допустил.

8.04.2021 16:41
Александр

Сказочники. Самим смешно. А нам то как "смешно". Вот так и живем -- "в гостях у сказки".И так во всех отраслях, особенно министр "здравоохранения" "силен", в трупах путается. Вот потому и говорят про край - "попа мира"

8.04.2021 17:23
- гость -

А ведь молодец!

8.04.2021 21:06
Пионер


Вот реально он заслуживает Уважения! Абсолютно всё верно была сказано!

Ток мужики оценивают по делам, а не по словам.

8.04.2021 21:07
Пионер


Думец
Что Томенко хорошего не сделает

Пример в студию

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
21:29
Россиянин изменил 17-летней жене с 11-летней школьницей прямо во время свадьбы 0
21:11
Клин первых журавлей заметили в Алтайском крае 0
20:52
Барнаульца оштрафовали за выпитую в магазине бутылку коньяка 0
20:29
Россиянка пыталась заехать в автосервис и насмерть задавила мужчину 0
20:12
Власти рассказали, как "гаражная амнистия" поможет жителям Алтайского края 0
19:53
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла россиян от поездок за границу 0
19:31
18 человек осудили за бунт в алтайском СИЗО 0
19:16
Более 100 человек собрались, чтобы помещать будущему ЖК на "парковке" в Барнауле 0
18:46
Движение на участке улицы Лазурной в Барнауле перекрыли из-за ремонта 0
18:32
Жильцы аварийного дома на Алтае записали обращение к Владимиру Путину 0
18:10
Более 20 автомобилистов Барнаула накажут за парковку на газонах 0
17:53
Виталий Милонов вступился за детей и голые скульптуры в Эрмитаже 0
17:41
На улицы Барнаула возвращают лавочки 3
17:29
Эдвард Бил дал первое интервью после резонансного ДТП в Москве 1
17:17
В Барнауле расширят проезд к ЖК "Адмирал" 0
17:04
Эксперты и политтехнологи научат волонтёров "Единой России" выигрывать выборы 0
16:54
Более трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными 7
16:43
Стелла Штань намерена обжаловать свой арест 6
16:33
Ещё две трассы перекрыли в Алтайском крае из-за паводка 0
16:20
В Алтайском крае подключили десять сёл к мобильному интернету МТС 1
16:08
Барнаулец наткнулся на мошенников при продаже машины через интернет 2
15:56
Россияне назвали желаемый размер пособия по безработице 4
15:44
Свалку за магазином "Леруа Мерлен" в Барнауле ликвидировали после общественной огласки 1
15:31
Константин Хабенский не будет играть в спектакле "Интуиция" в алтайской Драме 4
15:20
Труп мужчины обнаружили возле моста в Змеиногорске 0
15:05
Алтайские единороссы помогают волонтёрам подготовиться к праймериз 4
14:53
Режим повышенной готовности из-за паводка ввели в восьми районах Алтайского края 0
14:42
В Бийске хулиган за ночь проколол колёса 10 машинам 2
14:30
Режим ЧС ввели на территории вокруг второго аварийного дома в Барнауле 8
14:20
В Барнауле ищут мужчину, который показывал половой орган маленькой девочке 14
14:10
Ход Поломошнова. Как вышло, что уже две сотни школ Алтая учат детей играть в шахматы 2
13:55
Пожароопасный сезон в Алтайском крае начинается 9 апреля 0
13:43
Изъятые у "чёрного копателя" артефакты передали в Алтайский краеведческий музей 1
13:30
Алтайские справороссы предложили выдавать деньги многодетным семьям вместо земли 8
13:18
Пособия по безработице в России начали выплачивать по-новому 8
13:04
Ещё один случай смерти пациента с COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
12:56
Прокуратура добилась возобновления уголовного дела против алтайского единоросса 3
12:41
Потерял паспорт, память, родителей. Зачем делать дактилоскопию добровольно? 7
12:29
В России придумали новую льготу для бедных за счёт богатых 17
12:17
Следком возбудил уголовное дело после обрушения стены в аварийном доме в Барнауле 2
12:05
Иномарка сгорела дотла в Барнауле 4
11:54
В Роспотребнадзоре назвали условия для отказа от ношения масок в офисах 4
11:42
В алтайских сёлах талая вода топит дворы и размывает дороги 2
11:31
Сыры, крупы, масла: 31 алтайская компания представит продукцию на выставке в Москве 4
11:18
Умер актёр Уолтер Олкевич из сериала "Твин Пикс" 0
11:06
Гримасы статистики. Томенко объяснил министрам, как правильно работать с цифрами 35
10:55
10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 1
10:48
Эрмитаж проверят на предмет развращения детей 25
10:32
Подозреваемого в краже более 1 млн рублей из алтайского магазина нашли под кроватью 2
10:16
Барнаульские водители предложили властям несколько способов улучшения качества дорог 10
10:03
Урожай в безопасности: как защитить посевы весной 0
09:53
В России выросло число признанных банкротов 2
09:46
Эксперты рассказали, почему от рака умирают почти 30% заболевших женщин 0
09:30
"Динамо-Алтай" сыграет с болельщиками 0
09:16
США могут выслать российских дипломатов и ввести новые санкции 22
09:04
Надпись "Барнаул орденоносный" разместят на здании мэрии 32
08:52
Власти Алтайского края потратят почти 12 млн рублей на телетрансляцию Кубка мира по гребле 11
08:40
Даже если совсем не болит. Каких врачей нужно посещать хотя бы раз в год и зачем 2
08:28
Найди кота. Фотографии, на которых не сразу можно увидеть питомца 0
08:15
Жилой комплекс с фонтаном и детским садом построят на Горе в Барнауле 55
08:01
Если все отказали: доктор Макриди найдёт минимум два варианта имплантации зубов 0
07:48
Мама дяди Фёдора, боевая Гаечка и принцессы: самые сексуальные героини мультфильмов 5
07:32
Честный платёж за ОДН: как на него влияют майнеры, нормативы и электросчётчики 3
07:18
Алтайскому краю не хватает 2,5 тысячи медиков 49
07:03
Новые открытия каждый день: "Магис Дети" приглашает на летние каникулы 0
06:48
Успели выпрыгнуть из квартир. Что будет с жильцами аварийного дома, где рухнула стена 10
06:34
(Не)детские сказки. Самые страшные мультфильмы СССР 10
06:16
Собор Архангела Гавриила: чем известен небесный дух и кому помогает? 1
06:00
На Алтайский край надвигается потепление до +22°C 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.