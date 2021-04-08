Губернатор Алтайского края Виктор Томенко научил подчинённых красиво преподносить статистику. "Урок" прошёл 7 апреля на заседании регионального правительства, где обсуждали итоги социально-экономического развития края в 2020 году. Хотя итоги оказались удовлетворительными, глава региона остался недоволен. В первую тем, что его подчиненные предоставляли сухие цифры, не интерпретируя их. В итоге губернатор не выдержал и словно учитель математики стал объяснять статистику на примерах из жизни. "Учебным пособием" стали спикер АКЗС Александр Романенко и зампред правительства Виталий Снесарь.
"На следующий год меня сократили"
Врио министра экономического развития края Анатолий Нагорнов назвал главные цифры пандемийного 2020 года.
Он сообщил, что зарплата в крае выросла за этот период в номинальном выражении на 7,2% (да-да, вам не показалось), а в реальном – на 3,5% (фантастика, но всё же крайстат настаивает). По итогам года в среднем каждый житель нашего региона стал получать по 29 983 рубля (так что если у вас меньше – идите к работодателю за повышением, – прим. редакции).
Виктор Томенко на подросшую "среднюю зарплату" отреагировал с юмором и дал понять, что прекрасно знает, как высчитывается "средняя температура по больнице" и откуда берутся оптимистичные цифры:
"Мы работаем втроём с Александром Алексеевичем (Романенко) и Виталием Владимировичем (Снесарем) на одном предприятии. У них зарплата по 100 тысяч рублей, у меня 10 тысяч. На следующий год меня сократили, а им сделали зарплату по 90 тысяч. Была средняя 70 тысяч рублей, а стала 90 тысяч. Средняя выросла на 20 тысяч, а в жизни-то что произошло?" – спросил угодивший "под увольнение" губернатор.
Гримасы статистического учёта
Министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилёв сообщил, что в крае зарегистрировано пять тысяч строительных организаций, в которых работают всего лишь 18 тысяч человек. И эти цифры заставили удивиться губернатора: "Это что же получается, что по 3,5 человека на одну организацию?"
Томенко потребовал более точных данных:
"Эти гримасы статистического учёта надо разъяснять, сколько реально занятых. Может быть пять тысяч компаний только на бумаге числятся, а реально там функционирует 100 организаций. Опять же в штате эти люди или на договоре ГПХ? Когда есть такие нестыковки в докладе, мы получаем ироничное отношение ко всей озвученной информации".
"Внутренняя инвестиция Александра Алексеевича"
Врио министра Нагорнов отметил, что ВРП (валовый региональный продукт) в 2020 году составил 624 млрд рублей, или 98 % в сравнении с 2019-м.
Томенко же подчеркнул, что этот ключевой для региона показатель на самом деле мало о чём говорит обычному жителю и его нужно дополнительно объяснять.
"Выкопали котлован стоимостью 1 млрд рублей, потом взяли к концу года и закопали его, ещё потратили 1 млрд. ВРП сколько? 2 млрд. А что поменялось в жизни?" – показал коварство статистики Томенко.
Нагорнов также сообщил, что в 2020-м году в Алтайском крае объём инвестиций вырос на 22%. Но и тут губернатору не хватило конкретики. Свои сомнения он объяснил выразительным примером:
"Существует три предприятия. У меня есть здание, сооружение какое-то, стоит 1 млрд. Я продал туда (показывает в сторону Романенко, – прим. ред.). Инвестиция? Да, внутренняя инвестиция у Александра Алексеевича. Отразится? (На статистке, – прим. ред.) Отразится. Он продал туда. (Указывает на Снесаря, – прим. ред.) Отразится ещё одна инвестиция: отчёт-то он пришлёт о том, что внутреннюю инвестицию сделал. 2 млрд инвестиций. А что случилось по факту? Ничего. Просто здания теперь другому принадлежат", – удивил собравшихся образностью мышления губернатор.
"Мало добиться результата, надо рассказать о нём"
Заседание правительства продолжалось около двух часов. Отчитаться успели не все. "За бортом" остались, например, Минтранс, Минспорт и Минкультуры.
В целом краю удалось сохранить показатели на уровне 2019 года. Например, индекс промпроизводства составил 99,9% по отношению к прошедшему периоду. Индекс сельхозпроизводства – 96,3%. Зато инфляция в крае стала рекордной с 2016 года, достигнув в декабре показателя 5,4%.
Безработица в сентябре прошлого года по отношению к марту выросла в 2,2 раза. То есть 40 тысяч человек стояли на бирже труда. Но уже на 1 января безработных стало 36 тысяч, а на 1 апреля 2021 года – 30,3 тысячи человек.
Виктор Томенко подчеркнул, что результаты социально-экономического развития края характеризуются большим количеством показателей. И важно их доносить до населения не просто в виде сухой и ничего не говорящей статистики, а объяснять, что значит то или иное число.
"Интерпретация показателей – важнейшая часть нашей работы. Мало сделать дело, мало добиться результата, надо рассказать о нём, показать, пощупать даже, если есть возможность, и донести до жителей", – отметил губернатор.
Кроме того, Томенко призвал членов правительства не только отчитываться о результатах работы в доступной форме, но уметь доказывать свою правоту.
"Время сейчас горячее, год выборный, политический процесс идёт своим чередом. Оценка того, что, кажется, происходит в крае – эмоциональная, личностная. Она выстраивается в интересах определённых сил, но мы заинтересованы в том, чтобы достоверная информация была доступна всем жителям края. Её потом можно и нужно интерпретировать. Но если мы этим не занимаемся, это сделают другие – причём так, что мы имеем потом соответствующие и настроения, и оценки работы в обществе", – попытался убедить отказаться от пассивности своих подчинённых глава региона.
Закончил же заседание правительства губернатор Алтайского края на оптимистичной ноте. По его словам, несмотря на пандемию, свои обязательства перед жителями правительство в 2020 году всё-таки выполнило. "Где есть проблемы, мы открыто говорим, но достижения и результаты мы не прячем. Хотелось бы большего, но таковы реалии", – подвёл черту под затянувшимся мероприятием губернатор.
Теперь сам Виктор Томенко будет отчитываться о проделанной за год работе перед депутатами Алтайского Заксобрания. Это произойдёт на очередной сессии АКЗС 29 апреля. Надеемся, что урок продолжится и жители края услышат доклад "без гримас статистического учёта".
Комментарии
Неужели еще и работать заставит, а не только цифры вертеть? Ай да Томенко! Удивил!
Паника перед отставкой?
40 тысяч человек стояли на бирже труда, а на 1 апреля 2021 года – 30,3 тысячи человек.
а вот эти 10 тысяч нашли работу или их просто сняли с биржи и отчитались, что безработных стало меньше?
...мы заинтересованы в том, чтобы достоверная информация была доступна всем жителям края. Ее потом можно и нужно интерпретировать. Но если мы этим не занимаемся, это сделают другие – причем так, что мы имеем потом соответствующие и настроения, и оценки работы в обществе
зашевелились...
всего-то стоило Байдену "Угу" сказать )))
Паника перед отставкой?
скорее упреждающий удар в предверии ожидаемого осеннего майдана по итогам 3-х дневного голосования....
Посмотрим к лету, правда за порядок взялся или так, воздух сотрясает перед выборами.
И правильно все, как в жизни! СБЕР вон с КИПРА офшоры в Москву перевел, а толку - денег все равно СБК ищет у бизнесменов, кредитуясь за счет бизнеса, поддерживают свои залоговые заводы! Банкир и производство несовместимы , а на бумагах все выглядит прекрасно, но кто будет покупать облиги, тот вникнет и разберется, что это за шлак!
Томенко зам нужен, который тихонечко ревизии независимые проводил и потом на стол итоги этих ревизий с аналитикой ложил. А тот уже решал, кому достаточно пальцем погрозить, а кому и голову не грех отрубить.
40 тысяч человек стояли на бирже труда, а на 1 апреля 2021 года – 30,3 тысячи человек.
а вот эти 10 тысяч нашли работу или их просто сняли с биржи и отчитались, что безработных стало меньше?
Согласен с Вами полностью. Стать на биржу труда еще тот квест. В мае прошлого года обратился туда с целью встать на учет. Документы подавал через интернет ибо пандемия. Мне три раза отказывали так как якобы я не прописан по указанному в паспорте адресу. Я предоставлял скан паспорта и прописан по своему адресу с 1999 года до сих пор. Поставили на учет с четвертого раза после жалобы в краевую прокуратуру. А ведь у меня 25 лет юридического стажа из них 19 лет адвокатом отработал. Как же гражданам без образования или не с юридическим образованием становиться на учет. Та же ситуация случилась и с моей супругой. У нее высшее техническое образование. Поставили на учет с третьего раза. Мало того что она прописана по адресу указанному в паспорте, она еще и собственником помещения жилого является. И знаете какие вакансии предложили супруге с августа 2000 года? В феврале предложили улицу мести временно зимой за 13 000 рублей. В марте сжалились предложили кондуктором в трамвай за 18 000 рублей. Мне вообще с августа прошлого года ни одной вакансии не предложили.
Ребенку в школе преподают статистику. Одно из правил при вычислении среднего показателя - НЕЛЬЗЯ применять среднее арифметическое, если часть данных значит. выбивается из общей массы. В таком случае нужно вычислять медиану.
Это к случаю с ЗП 10 тыс.руб. и 100 тыс.руб.
Попов зато усвоил урок хорошо, статистику умеет рисовать.
Чего ж он кореша своего про врачей с зарплатой в 58 тыров не спросил, как оно там на самом деле ?
Томенко решил поиграть в "хорошего" губернатора? Всю жизнь так статистику считали, отчитывались на своих совещаниях, и всех устраивало, а тут видите ли, цифры стали неправильные.
Томенко правильно делает, если он сейчас порядок не наведет, за него до выборов это сделают другие, причем получат хорошие звания и звезды. А после выборов и самого попросят с формулировкой - утрата доверия, со всеми вытекающими...
да обычный популизм от едра перед выборами
ну ладно, можно в маленький + губеру поставить, хотя конечно - это все тряска воздуха и мыльная статистика
это кто вообще!? эквилибрист цифр.
А какой популизм, когда местные уже совсем берега потеряли. Мошенничества в особо крупных, открытые откаты, привешения, казнокрадство. Уголовное за уголовным.
Он хотя бы что-то пытается изменить. Человек не только прямоходящий, но еще и думающий. Что отличает нас от обезьян. Если тебе доверили такой пост - шевелись. Терпения ему и сил !!!
40 тысяч человек стояли на бирже труда, а на 1 апреля 2021 года – 30,3 тысячи человек.
а вот эти 10 тысяч нашли работу или их просто сняли с биржи и отчитались, что безработных стало меньше?
А сколько месяцев на бирже можно стоять? вакансии предложили - не подошло-отказался, до свиданья?
Вот обьясните мне как законно не заплатить НДС , и при чем тут приют для собак и ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам АК !!! Почему взятки берут открыто,перечислил в приют, строят коттеджи, застроющику взятку отдал, потом легально продают??? И все это крышуется!!!
научил подчинённых красиво преподносить статистику
Вот реально он заслуживает Уважения! Абсолютно всё верно была сказано!
Что Томенко хорошего не сделает, так на амике боты сразу будут писать против него всяческие левые вбросы, как сейчас под этим постом! Администрация Амика, почему вы не баните этих троллей? Я честно устал уже это читать, каждые первые комментарии написаны одним и тем же тупоголовым троллем! Петрович между прочим красиво тут всё по полкам разложил!
Конечно подчинённые не дураки, не хотят получить втык за это) Но тут они явно облажались))
А я в говорил, что все эти статистики полная брехня! А ещё всякие левые продажные СМИ сами их накручивают, чтобы вызвать недовольство у жителей АК и тем самым собрать как можно больше комментариев, просмотров и лайков!
Спасибо Виктор Петрович, что обратили на это внимание. А то мне кажется все эти статистики от балды рисуют или может от малого ума?
Правильно всё делает и говорит, порядок нужно наводить! И порядок должен быть вовсём!
ну вот, пресс-служба с послеобеденного отдыха явилась. один под разными никами чешет. прям как многоликий
аянус.
Боты придумывают про пресс-службу?)) Или мне показалось?
8.04.2021 13:32
горожанин
Он хотя бы что-то пытается изменить. Человек не только прямоходящий, но еще и думающий
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Только что-то ума ему в сентябре не хватило ходить в маске, там где скопление народа и не проводить день города. Сам заразу подцепил, коллег заразил. И резкий скачок заболеваемости в городе допустил.
Сказочники. Самим смешно. А нам то как "смешно". Вот так и живем -- "в гостях у сказки".И так во всех отраслях, особенно министр "здравоохранения" "силен", в трупах путается. Вот потому и говорят про край - "попа мира"
А ведь молодец!
Вот реально он заслуживает Уважения! Абсолютно всё верно была сказано!
Ток мужики оценивают по делам, а не по словам.
Думец
Что Томенко хорошего не сделает
Пример в студию