Губернатор Алтайского края Виктор Томенко научил подчинённых красиво преподносить статистику. "Урок" прошёл 7 апреля на заседании регионального правительства, где обсуждали итоги социально-экономического развития края в 2020 году. Хотя итоги оказались удовлетворительными, глава региона остался недоволен. В первую тем, что его подчиненные предоставляли сухие цифры, не интерпретируя их. В итоге губернатор не выдержал и словно учитель математики стал объяснять статистику на примерах из жизни. "Учебным пособием" стали спикер АКЗС Александр Романенко и зампред правительства Виталий Снесарь.

"На следующий год меня сократили"

Врио министра экономического развития края Анатолий Нагорнов назвал главные цифры пандемийного 2020 года.

Он сообщил, что зарплата в крае выросла за этот период в номинальном выражении на 7,2% (да-да, вам не показалось), а в реальном – на 3,5% (фантастика, но всё же крайстат настаивает). По итогам года в среднем каждый житель нашего региона стал получать по 29 983 рубля (так что если у вас меньше – идите к работодателю за повышением, – прим. редакции).

Виктор Томенко на подросшую "среднюю зарплату" отреагировал с юмором и дал понять, что прекрасно знает, как высчитывается "средняя температура по больнице" и откуда берутся оптимистичные цифры:

"Мы работаем втроём с Александром Алексеевичем (Романенко) и Виталием Владимировичем (Снесарем) на одном предприятии. У них зарплата по 100 тысяч рублей, у меня 10 тысяч. На следующий год меня сократили, а им сделали зарплату по 90 тысяч. Была средняя 70 тысяч рублей, а стала 90 тысяч. Средняя выросла на 20 тысяч, а в жизни-то что произошло?" – спросил угодивший "под увольнение" губернатор.

Гримасы статистического учёта

Министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилёв сообщил, что в крае зарегистрировано пять тысяч строительных организаций, в которых работают всего лишь 18 тысяч человек. И эти цифры заставили удивиться губернатора: "Это что же получается, что по 3,5 человека на одну организацию?"

Томенко потребовал более точных данных:

"Эти гримасы статистического учёта надо разъяснять, сколько реально занятых. Может быть пять тысяч компаний только на бумаге числятся, а реально там функционирует 100 организаций. Опять же в штате эти люди или на договоре ГПХ? Когда есть такие нестыковки в докладе, мы получаем ироничное отношение ко всей озвученной информации".

"Внутренняя инвестиция Александра Алексеевича"

Врио министра Нагорнов отметил, что ВРП (валовый региональный продукт) в 2020 году составил 624 млрд рублей, или 98 % в сравнении с 2019-м.

Томенко же подчеркнул, что этот ключевой для региона показатель на самом деле мало о чём говорит обычному жителю и его нужно дополнительно объяснять.

"Выкопали котлован стоимостью 1 млрд рублей, потом взяли к концу года и закопали его, ещё потратили 1 млрд. ВРП сколько? 2 млрд. А что поменялось в жизни?" – показал коварство статистики Томенко.

Нагорнов также сообщил, что в 2020-м году в Алтайском крае объём инвестиций вырос на 22%. Но и тут губернатору не хватило конкретики. Свои сомнения он объяснил выразительным примером:

"Существует три предприятия. У меня есть здание, сооружение какое-то, стоит 1 млрд. Я продал туда (показывает в сторону Романенко, – прим. ред.). Инвестиция? Да, внутренняя инвестиция у Александра Алексеевича. Отразится? (На статистке, – прим. ред.) Отразится. Он продал туда. (Указывает на Снесаря, – прим. ред.) Отразится ещё одна инвестиция: отчёт-то он пришлёт о том, что внутреннюю инвестицию сделал. 2 млрд инвестиций. А что случилось по факту? Ничего. Просто здания теперь другому принадлежат", – удивил собравшихся образностью мышления губернатор.

"Мало добиться результата, надо рассказать о нём"

Заседание правительства продолжалось около двух часов. Отчитаться успели не все. "За бортом" остались, например, Минтранс, Минспорт и Минкультуры.

В целом краю удалось сохранить показатели на уровне 2019 года. Например, индекс промпроизводства составил 99,9% по отношению к прошедшему периоду. Индекс сельхозпроизводства – 96,3%. Зато инфляция в крае стала рекордной с 2016 года, достигнув в декабре показателя 5,4%.

Безработица в сентябре прошлого года по отношению к марту выросла в 2,2 раза. То есть 40 тысяч человек стояли на бирже труда. Но уже на 1 января безработных стало 36 тысяч, а на 1 апреля 2021 года – 30,3 тысячи человек.

Виктор Томенко подчеркнул, что результаты социально-экономического развития края характеризуются большим количеством показателей. И важно их доносить до населения не просто в виде сухой и ничего не говорящей статистики, а объяснять, что значит то или иное число.

"Интерпретация показателей – важнейшая часть нашей работы. Мало сделать дело, мало добиться результата, надо рассказать о нём, показать, пощупать даже, если есть возможность, и донести до жителей", – отметил губернатор.

Кроме того, Томенко призвал членов правительства не только отчитываться о результатах работы в доступной форме, но уметь доказывать свою правоту.

"Время сейчас горячее, год выборный, политический процесс идёт своим чередом. Оценка того, что, кажется, происходит в крае – эмоциональная, личностная. Она выстраивается в интересах определённых сил, но мы заинтересованы в том, чтобы достоверная информация была доступна всем жителям края. Её потом можно и нужно интерпретировать. Но если мы этим не занимаемся, это сделают другие – причём так, что мы имеем потом соответствующие и настроения, и оценки работы в обществе", – попытался убедить отказаться от пассивности своих подчинённых глава региона.

Закончил же заседание правительства губернатор Алтайского края на оптимистичной ноте. По его словам, несмотря на пандемию, свои обязательства перед жителями правительство в 2020 году всё-таки выполнило. "Где есть проблемы, мы открыто говорим, но достижения и результаты мы не прячем. Хотелось бы большего, но таковы реалии", – подвёл черту под затянувшимся мероприятием губернатор.

Теперь сам Виктор Томенко будет отчитываться о проделанной за год работе перед депутатами Алтайского Заксобрания. Это произойдёт на очередной сессии АКЗС 29 апреля. Надеемся, что урок продолжится и жители края услышат доклад "без гримас статистического учёта".