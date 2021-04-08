Пожароопасный сезон в Алтайском крае начинается 9 апреля

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко установил дату начала пожароопасного сезона в регионе. Согласно документу, особый режим начнётся с 9 апреля.

Как сообщает пресс-служба правительства, 7 апреля глава региона принял участие в окружном совещании с полпредом Сергеем Меняйло. Томенко отметил, что подготовительная работа к пожароопасному сезону началась ещё в конце прошлого года, и власти утвердили план основных мероприятий.

Кроме того, в регионе уже сформированы силы, которые должны помогать населению в случае пожаров.

Напомним, что сам режим предполагает ограничение огневых работ в лесах и особый контроль со стороны служб, которые занимаются профилактикой лесных пожаров. Режим традиционно продлится до осени.