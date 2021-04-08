Более трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными

36% россиян назвали действующие налоги чрезмерными. Такой результат исследования ВЦИОМ приводит РБК. 52% респондентов сочли существующее налоговое бремя достаточным, и лишь каждый сотый назвал его низким. При этом среди считающих налоги чрезмерными большинство входит в возрастную группу от 25 до 34 лет, а россияне старше 60 лет относятся к налоговой нагрузке терпимее – чрезмерной её назвали только 2%.
Несмотря на критику, верно назвать нынешнюю ставку подоходного налога смогли только 65% опрошенных, а в возрастной группе от 18 до 24 лет этот показатель составил 49%.
Ещё 42% респондентов заявили, что сейчас стали платить больше налогов, чем пять лет назад. Снизилась налоговая нагрузка только у 13%. Доходы упали за прошедший пятилетний срок у 27% опрошенных.
Комментарии
Налоги у нас более чем неподьемные, некоторые мы платим по несколько раз
При чем тут подоходный в 13%, если общая налоговая нагрузка на россиянина 43%? Почти половину заработанных денег мы отдаём государству.
8.04.2021 17:11
ГостЪ
При чем тут подоходный в 13%, если общая налоговая нагрузка на россиянина 43%? Почти половину заработанных денег мы отдаём государству.
Плюсуйте ещё НДС, акцизы и прочее. Получится ещё больше.
ОСОБЕННО В ГСМ СТОЛЬКО АКЦИЗОВ (НАЛОГОВ), ДА ПЛЮС ТРАНСПОРТНЫЙ!
НУ ОСТАВЬ ВСЁ В ГСМ-е, КТО СКОЛЬКО ЕЗДИТ, ТОТ СТОЛЬКО И ПЛАТИТ.
НЕТ, ОНИ ВСЕХ ОБИРАЮТ ДО НИТКИ...
Это хорошо что вы к новости про политтехнологов и волонтеров комментарии закрыли! А то бы вам там....
Неправильный заголовок, ведь большинство (52% респондентов) сочли существующее налоговое бремя достаточным. То есть народ, вероятно, не понимает, что такое налоги, кроме НДФЛ, который в расчетных листах и как они сказываются на уровне их жизни.
ЕНВД отменили, считаем с бухгалтером новые налоги ООО и плачем.
Ранее платили зарплату выше средней по региону. А с нового года налогов стало в 5 раз больше, как платить людям, непонятно.