Более трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными

36% россиян назвали действующие налоги чрезмерными. Такой результат исследования ВЦИОМ приводит РБК. 52% респондентов сочли существующее налоговое бремя достаточным, и лишь каждый сотый назвал его низким. При этом среди считающих налоги чрезмерными большинство входит в возрастную группу от 25 до 34 лет, а россияне старше 60 лет относятся к налоговой нагрузке терпимее – чрезмерной её назвали только 2%.

Несмотря на критику, верно назвать нынешнюю ставку подоходного налога смогли только 65% опрошенных, а в возрастной группе от 18 до 24 лет этот показатель составил 49%.

Ещё 42% респондентов заявили, что сейчас стали платить больше налогов, чем пять лет назад. Снизилась налоговая нагрузка только у 13%. Доходы упали за прошедший пятилетний срок у 27% опрошенных.