Недовольный покупкой авто житель Алтайского края убил 85-летнего пенсионера

54-летнего жителя Алтайского района обвиняют в убийстве пенсионера. Мужчина приобрёл у сельчанина автомобиль, а когда узнал от приставов об обременении машины, вернулся и зарезал пожилого человека.

По версии следствия, в марте 2021 года житель одного из сёл района приобрел у пенсионера машину, но при постановке на учёт в ГИБДД узнал об аресте транспорта. 1 апреля, будучи пьяным, покупатель вернулся к продавцу и решил выяснить подробности обременения.

"Из-за возникшей ссоры злоумышленник, взяв нож, нанёс хозяину дома не менее трёх ударов в область жизненно важных органов. Смерть 85-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела по ст. 105 УК РФ ("Убийство") продолжается.