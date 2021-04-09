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Недовольный покупкой авто житель Алтайского края убил 85-летнего пенсионера

, ИА "Амител"
Мужчина узнал об аресте машины и вернулся к продавцу, чтобы выяснить отношения
Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

54-летнего жителя Алтайского района обвиняют в убийстве пенсионера. Мужчина приобрёл у сельчанина автомобиль, а когда узнал от приставов об обременении машины, вернулся и зарезал пожилого человека.

По версии следствия, в марте 2021 года житель одного из сёл района приобрел у пенсионера машину, но при постановке на учёт в ГИБДД узнал об аресте транспорта. 1 апреля, будучи пьяным, покупатель вернулся к продавцу и решил выяснить подробности обременения.

"Из-за возникшей ссоры злоумышленник, взяв нож, нанёс хозяину дома не менее трёх ударов в область жизненно важных органов. Смерть 85-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела по ст. 105 УК РФ ("Убийство") продолжается.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.04.2021 08:36
Виктор

В 85 уже можно не продавать машину, а доездить на той, какая есть

9.04.2021 08:39
- гость -

9.04.2021 08:36
Виктор
Просто, какая есть, уже не нужна. Решил дед "гробовых" подкопить и от лишнего избавиться. Может, про арест и не знал вовсе

9.04.2021 08:51
- гость -


9.04.2021 08:36
Виктор
Может человек по состоянию здоровья не может управлять автомобилем, зачем тогда ему он нужен. Вот и продал.

9.04.2021 08:54
- гость -

08:39- гость - про арест и не знал вовсе

Все он знал, послал купившего матом подальше, у того вскипело от такого нахальства, вот и результат

9.04.2021 08:57
Виктор

А как получилось, что информация об обременении автомобиля не вылезла автоматически в процессе приобретения?

9.04.2021 08:59
- гость -

Здесь очевидна и другая проблема - как оформили сделку если машина была под арестом?! И очевидно это именно приставы так заморочили голову незадачливому покупателю, что он не видел никакого законного способа владеть купленной машиной - короче его просто натравили на пенсионера?!

9.04.2021 09:01
- гость -

Ну дед-то тоже того же поля ягода. Один алкаш почикал другого жулика. Возраст ни при чем.

9.04.2021 09:05
- гость -

что за машина то хоть была? Сколько нынче стоит жизнь пенсионера?

9.04.2021 09:06
сотрудник

все легко и просто: приобрел ,очевидно, по доверенности, при этом денежки пенсионеру уже были отданы за автомобиль, когда пришел регистрировать автомобиль на свое имя, тут и узнал об аресте автомобиля, а бывший собственник и послал его куда подальше

9.04.2021 09:13
- гость -

9.04.2021 09:05
- гость -

Жизнь стоит ровно столько, на сколько аферист сам готов ей пожертвовать, проехавшись на лохе. Делаешь подлянку человеку - будь готов расплачиваться жизнью.

9.04.2021 10:17
Обыватель


9.04.2021 09:13
- гость -

Ничоси, правила - жизнь за подлянку) прям дикий запад! воу воу палехче ковбой)

9.04.2021 11:15
- гость -

9.04.2021 10:17
Обыватель

местный , теперь маскируешься под обывателя?

9.04.2021 11:27
- гость -

Жулик попал на беспредельщика, это хорошо, обычно они отдельно работают

9.04.2021 11:34
Обыватель

Это я. Просто слог становится свободнее, когда совсем с тупыми разговариваешь

9.04.2021 11:49
- гость -

9.04.2021 10:17
Обыватель

Да именно так. Когда кого-то удалось обмануть, это не значит, что ты такой офигенный жулик. Это значит, что тебе излишне доверяли. И при этом никогда не знаешь, на кого нарвешься. Будь всегда готов к самому худшему.

9.04.2021 12:03
- гость -

9.04.2021 11:34
Обыватель
Месный тебя не узнать, я думал ты сгинул в поповском геноциде в статистике 14 человек в день. Ты хоть голову шипастую прикрути обратно.

9.04.2021 12:04
Обыватель

Да я ж не обманывать призываю. И быть готовым нужно всегда, само собой. Даже просто идешь по улице когда, нужно внимательно наблюдать за окружающими, потому что время от времени невменяемые индивиды попадаются, нападающие на прохожих просто так. Но допускать возможность оплаты подлянки жизнью - чересчур

9.04.2021 12:18
гiсть

а купил он наверное какую-нибудь шестерку тыщ за 30

9.04.2021 12:22
- гость -

9.04.2021 08:57
Виктор

А как она автоматически вылезет ? И где ?
Только если сам полезешь проверять, а так она нигде не вылезет.
Договор купли-продажи делается между двумя физлицами и все, никаких проверок там не предусмотрено, никакие конторы в этом не участвуют вообще. Хочешь - сам проверяй если сомневаешься. Недавно машину покупал, знаю схему.
А вот при постановке на учет покупателем вылезут проблемы, как и в данном случае.

9.04.2021 12:25
- гость -

9.04.2021 09:06
сотрудник

Причем тут доверенность вообще ? Никаких проверок нет нигде при покупке машины одним физлицом у другого, никто не проверяет, для составления и подписания договора это не нужно. Покупатель сам должен пробить по всем имеющимся базам и то не факт что что-то не вылезет позже, типо залога.

9.04.2021 12:36
- гость -

9.04.2021 11:34
Обыватель
Это я. Просто слог становится свободнее, когда совсем с тупыми разговариваешь

Местный кто же для тебя тут тупой?
аутистов тут нет, все образование получили, а некоторые и не одно.

9.04.2021 12:39
Ибо

нехрен фуфло впаривать.

9.04.2021 12:52
- гость -

9.04.2021 12:39
Ибо
нехрен фуфло впаривать.

если тебя обманут, тоже убьешь?

9.04.2021 13:04
гость

Если жулики будут знать, что за обман могут убить, меньше будут обманывать. Если государство с жуликов не спрашивает, люди будут спрашивать сами

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