Жителей ещё двух районов Алтайского края предупредили о паводке

В ближайшее время возможно подтопление нескольких населённых пунктов в Локтевском и Рубцовском районах, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Это связано с возможным превышением опасных отметок уровня воды в реке Алей на участке от села Локоть до Рубцовска. Существует угроза подтопления прибрежных территорий населённых пунктов.

По оценкам специалистов, значительный подъём воды ожидается в период до 11 апреля. Населению рекомендовали подготовиться к приходу паводка.

В ведомстве отметили, что мониторинг паводковой обстановки ведётся в круглосуточном режиме. Представителей местных властей оперативно информируют об изменениях ситуации.

"Несут дежурство оперативные группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, также задействованы оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, – подчеркнули в пресс-службе спасателей. – Все службы находятся в готовности к реагированию и оказанию помощи гражданам".

Напомним, в восьми районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности в связи с активным снеготаянием, подтоплением талыми водами, ожидаемым вскрытием реки Чарыш и подъёмом уровня воды в реке Алей.