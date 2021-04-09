РЖД планирует построить за 500 млрд рублей прямой путь в Китай через горы Алтая

ОАО "РЖД" ищет возможность открыть кратчайший путь в Китай, который будет проходить не через Дальний Восток, а через Сибирь, приводит "Коммерсант" слова замгендиректора компании Алексея Шило.

"У нас есть желание поизучать вопрос, связанный со строительством пункта пропуска в Китай из Алтая. Там есть участок границы, в горной местности, – уточнил Шило. – Но для нас это был бы выход в Китай на самом коротком расстоянии, которое только возможно".

По его словам, это частично разгрузит БАМ и Транссиб, где "достаточно узких мест", а иных путей в Китай с западной части России по территории страны не проходит.

Шило отметил, что в качестве основного варианта рассматривается строительство эстакады, чтобы преодолеть часть пути, пролегающего через горы. Это будет значительно дешевле, чем пробивать тоннель. Вопрос с китайской стороной пока ещё не обсуждался, уточнил замгендиректора.

Отметим, что Республика Алтай граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Протяжённость общей границы составляет 55 километров.

Разговоры о строительстве железнодорожного тоннеля из России в Китай через алтайские горы ведут уже много лет. Проект может обойтись в 500 миллиардов рублей.

Также звучали от руководства РЖД идеи о высокоскоростной магистрали "Евразия" через Республику Алтай. Протяженность линии Пекин – Москва – Берлин должна составить 9447 км. Стоимость российского участка оценивалась в 3,58 трлн рублей, первым отрезком магистрали должна была стать дорога Москва – Казань, на строительство нужно 1,7 трлн рублей.