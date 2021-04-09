РЖД планирует построить за 500 млрд рублей прямой путь в Китай через горы Алтая

ОАО "РЖД" ищет возможность открыть кратчайший путь в Китай, который будет проходить не через Дальний Восток, а через Сибирь, приводит "Коммерсант" слова замгендиректора компании Алексея Шило.
"У нас есть желание поизучать вопрос, связанный со строительством пункта пропуска в Китай из Алтая. Там есть участок границы, в горной местности, – уточнил Шило. – Но для нас это был бы выход в Китай на самом коротком расстоянии, которое только возможно".
По его словам, это частично разгрузит БАМ и Транссиб, где "достаточно узких мест", а иных путей в Китай с западной части России по территории страны не проходит.
Шило отметил, что в качестве основного варианта рассматривается строительство эстакады, чтобы преодолеть часть пути, пролегающего через горы. Это будет значительно дешевле, чем пробивать тоннель. Вопрос с китайской стороной пока ещё не обсуждался, уточнил замгендиректора.
Отметим, что Республика Алтай граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Протяжённость общей границы составляет 55 километров.
Разговоры о строительстве железнодорожного тоннеля из России в Китай через алтайские горы ведут уже много лет. Проект может обойтись в 500 миллиардов рублей.
Также звучали от руководства РЖД идеи о высокоскоростной магистрали "Евразия" через Республику Алтай. Протяженность линии Пекин – Москва – Берлин должна составить 9447 км. Стоимость российского участка оценивалась в 3,58 трлн рублей, первым отрезком магистрали должна была стать дорога Москва – Казань, на строительство нужно 1,7 трлн рублей.
Комментарии
Лучше китайцев заинтересовать в постройке - будет быстрее, качественнее, но конечно украсть ничего не получится...
Это дедовский прорыв, лес возить в китай
Прикончить горный алтай решили, из заповедной зоны превратить в таганку
Облегчить китайцам захват территорий после распада страны.
А пассажирские поезда будут? Чтобы можно было по этой эстакаде и в Пекин съездить (без пересадки), и в Ханой (с одной пересадкой)
Каеие 500 млрд рублей?
В 50-метровый мост на Новом рынке больше миллиада влупить хотят стоит.
Автомобильные дороги строят по 300.000-500.000 за метр.
В через горы строить много мостов и тоннелей.
Дороже вышло бы, во много раз дороже
А с Америкой железнодорожный путь через Берингов пролив? Так надеялся прокатиться...Ну, ладно, в Китай, так в Китай...
Ковиды, птичьи, куриные, свинячьи, чинушачьи, аттепичные и прочие китайское изобретения ...
Прямые поставки
Обратимся к примеру Турции, где в 19 марта регулятор резко поднял ключевую ставку с 17 до 19%. Спустя два дня турецкая лира резко подешевела, а президент Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу Центробанка. Причём падение лиры произошло вне всякой логики. А дело всё в том, что за любые решения Эрдогана, которые идут в противоречие с интересами хозяев денег, Турция наказывается. И в этот раз наказание последовало за сменой руководителя Центробанка, то есть управление экономикой страны идёт не изнутри и даже не из ЦБ Турции, а извне.(с)
У нас эскалация на украинской границе, все ради того чтобы газпром прищучить. Кукловоды те же. Методы те же.
китайцы уже у нас на рынках сидят-ждут команды для переодевания в военные мундиры-- ещё дорогу им через горы и.....русские где?- лес в горах горит....начало для туннеля ?
Во отличная мысль и лес далеко возить не придется да и при прокладывании все вырубить нафиг
Ржд не получит желаемое. Строительство затянется и выльется в сумму в 5 раз превышающую запланированное.
Пожалеют 40 раз.
нам он ненужен, если нужен китайца пусть и строит за свой счет- обойдется дешевле раза в два и быстрее
где обещанные заводы и фабрики Пук.???
Что же до госпожи Набиуллиной, то она иногда напоминает странную девушку, живущую за городом в роскошном особняке, в котором есть газовый котёл и хорошее отопление. Но при этом странная девушка зачем-то открывает все двери и окна особняка, хотя на улице минус 30 градусов, и пытается согреть себя и своих домочадцев. Она крутит регулятор котла, который уже нагрелся до 100 градусов. Но в доме-то всё равно минус 10. И ничего сделать невозможно. Так и хочется ей сказать: уважаемая, закройте все окна и двери, поставьте регулятор котла на плюс 20, и всем будет тепло.(с)
нельзя выводить бабки из страны, забугорье себе это не позволяет, тем более в кризис.
"...пункта пропуска в Китай из Алтая." Не надо иллюзий! Всё будет наоборот. Это будут отпёртые ворота осаждённой крепости для пропуска врага. Друзья у нас на Западе!!! Когда вы это поймёте?
10:33гость "китайцы уже у нас на рынках сидят-ждут команды для переодевания в военные мундиры"
Точно, спят и видят как захватить не холодную Россию, а теплую Украину, так на поездах к вам в Киев и приедут. Да вам какая разница под кем ходить, под американцами или китайцами, и к китайцам привыкнете...
Друзья у нас на Западе!!!
Анекдот
Пекин – Москва – Берлин
И на Западе и на Востоке
Связь Европы и Китая должна быть через Россию
Согласен с 9.04.2021 11:08 либерасты привыкли лежать под американцами, под китайцами как-то не привычно, отсюда чайнафобия. Странно что никто не обращает внимание на официальном уровне обсуждаются такие грандиозные проекты, которые под силу реально сильной и экономической и сильной технологической державе.
под силу реально сильной и экономической и сильной технологической державе
Поэтому и вопрос, потянет ли РЖД? Еще РЖД даже не знает, надо ли это Китаю? Так то им через Россию в Европу ближе, чем в обход
10:46 - гость - где обещанные заводы и фабрики?
Там же, где и это:
"2007 год. Президент РФ Владимир Путин одобрил стратегию развития железнодорожного транспорта России на период до 2030 года, предусматривающую строительство трансконтинентальной железнодорожной магистрали Правая Лена — Зырянка — Уэлен протяжённостью свыше 3,5 тысячи километров с выходом к Берингову проливу. Эта магистраль — ключевой элемент проекта ICL — World Link на территории России."
Уже тогда он знал, что будет президентом до 2030 года и контролировать строительство трансконтинентальной железнодорожной магистрали! Только вот президентом то, несомненно, будет, но где строительство этой магистрали?
Путин как всегда выбрал не ту сторону с которой можно дружить. Благодаря его усилиям у РФ сегодня нет ни друзей, ни союзников, одни кореша да подельники.
9.04.2021 12:10
АБОРИГЕН
скажи это императору Александру.
историю учить надо
Общая граница между РФ и Китаем в Республике Алтай - 54 км.
Граница проходит в высокогорье.
По обеим сторонам от границы - сотни километров гористой местности.
Оправдано ли? Одних туннелей надо построить многие десятки километров.
СССР осилил бы.
Сейчас не потянут.
Так что балабольство и популизм.
к 1 мая всё знать будем-терпение!
9.04.2021 12:33
- гость -
Путин не Александр и тем более не император.
Кто хочет сотрудничать с Россией, тот это делает. Кто хочет воевать, тот воюет. Разница в том, что Китай сотрудничает, если ему это выгодно, а Запад воюет, даже если ему это не выгодно. А сотрудничает Запад только если ему лижут. Такое сотрудничество не всем нравится
Одних туннелей надо построить многие десятки километров
в качестве основного варианта рассматривается строительство эстакады. Это будет значительно дешевле, чем пробивать тоннель.
9.04.2021 11:55
almas
2007 год "Уже тогда он знал, что будет президентом до 2030 года"
Наверное даже Саурон бы позавидовал могуществу Путина! Похоже Путин может управлять временем! )))
Что касается стратегии, то это не он её придумал и просчитал, он лишь её одобрил, так же как "стратегию развития 2020" как и всё что рождается в головах иностранных консультантов сидящих в министерствах.
kremlin.ru/events/president/news/49261
Владимир Владимирович, а у нас сейчас есть союзники, в том числе союзники в борьбе с возрождающимся фашизмом? Спасибо.
В.Путин: Я в этой связи напомню – Вам, думаю, будет это приятно услышать, – напомню слова Александра III, нашего императора, который сказал, что в России есть только два союзника: армия и военно-морской флот. И в напутствии своему сыну потом говорил, что нашей огромности все боятся.
9.04.2021 12:51
гость
Тогда зачем Путин вылизывает Китаю поставляя бесплатно газ? То что бесплатно это даже к бабке не ходи, иначе зачем секретить финансовую отчетность.
А Западу как раз вылизывать не надо, достаточно просто соблюдать права людей и исполнять собственные законы. У Путина как и у коммуняк даже с этим проблемы.
Западу не выгодно сотрудничать с путинской властью в любом случае. Кроме экспорта коррупции Путин ничего предложить не может.
в России есть только два союзника: армия и военно-морской флот
Самая большая по территории страна мира не может не быть конкурентом в борьбе за ограниченные ресурсы планеты. Поэтому логично, что конкурента будут душить. У кого ума побольше, будет сотрудничать. Но пока Запад думает, что может задушить, будет душить. Замечено, что как минимум раз в 100 лет, а то и чаще, Запад идет войной на Россию, душить конкурента. Умывается кровью и на какое то время успокаивается. Прошло 78 лет, время подходит
9.04.2021 13:08
АБОРИГЕН
Если принять на веру чушь про бесплатные поставки газа Китаю, то какая разница куда бесплатно поставлять газ, в Китай или в Европу. Если Европа не хочет чтобы бесплатных поставок газа, это ее проблемы. Конечно Запад не будет сотрудничать с нынешней власть, ей нужна власть, которая будет им активно вылизывать. А отмазка про права человека уже даже не смешная. хватит эту ерунду борогозить, санкции накладывают в своих экономических интересах и плевать им на права саудитов в Саудовской Аравии, где нет никакой демократии и король правит пожизненно. А недовольных могут и расчленить. И с коммуняками в Китае они прекрасно сотрудничают, потому что это правильные коммуняки, хотя кроме членов компартии никто к власти там прийти не может