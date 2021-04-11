"Водителям всё равно": РЖД попросили Томенко бороться с незаконными ж/д переездами

За пять лет в Алтайском крае на железнодорожных переездах погибло девять человек и около 20 получили серьёзные травмы. Автомобилисты выезжают на пути даже на красный свет светофора. Заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов во время заседания по дорожной безопасности обратился к губернатору Виктору Томенко с просьбой принять срочные меры. Для этого необходимо избавиться от 11 незаконных ж/д переездов, которые организовали водители самостоятельно.

Сейчас в Алтайском крае действует 236 ж/д переездов. 178 из них оборудованы светофорами. Однако водители всё равно нарушают ПДД и ездят на красный. Из-за этого в 2020 году количество аварий на железной дороге выросло на 58%. Всего за пять лет в Алтайском крае произошло 32 аварии, в которых погибло девять человек. Во всех случаях виноваты были водители автомобилей.

Как пояснил Андрей Кульдишов, в феврале этого года автомобили несколько раз попадали под поезд на улице Володарского и бульваре 9 Марта в Барнауле. Причём во всех случаях аварии происходили на незаконных переездах, которые устроили водители, чтобы не делать крюк в несколько километров. Дорожных знаков или шлагбаума на переезде нет. Руководство РЖД неоднократно обращалось к руководству города с просьбой устранить переправу через пути. Однако жители соседних домов, которые и пользуются переездом, выступили против. По этим путям ежедневно перевозят опасный груз. Очередная авария может привести к ужасающим последствиям.

"Все наши попытки устранить переезды вызывали недовольство местных жителей. У нас по этим маршрутам перевозят взрывоопасное топливо. Рядом находятся жилые дома. Мы не можем гарантировать безопасность людей. Один гружённый топливом состав – это 175 грузовиков, сцепленных друг с другом, которые несутся со скоростью 75 километров в час. А теперь представьте, что перед таким составом внезапно появляется автомобиль", – обратился Кульдишов к Виктору Томенко.

По словам представителя РЖД, в 2020 году комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали 135 нарушений правил ПДД. 25 автоматических переездов с регулировщиками действуют на территории края. Однако поставить по сотруднику РЖД на каждый переезд в регионе – экономически невыгодно.

"Водителям всё равно. Они ломают шлагбаумы. Прут на наших сотрудников, которые водителям машут сигнальными флагами. Приходится отбегать в сторону", – добавил Андрей Кульдишов.

В РЖД предложили правительству края для борьбы с аварийностью несколько мер. Например, вырубить деревья рядом с ж/д переездами, которые закрывают обзор водителям. Также в РЖД попросили глав муниципалитетов закрыть 11 незаконных переездов, которые сделали водители самовольно, а также применять самые строгие санкции к тем, кто нарушает правила ПДД на железной дороге.

Отметим, что в 2020 году в Алтайском крае произошло 2513 аварий, в которых 226 человек погибли и 3167 получили травмы. В 2019 году летальных исходов было больше на 10% (тогда погибло 252 человека, – прим. ред.). Основная доля ДТП (75,8%) пришлась на крупные города. При этом неудовлетворительное состояние дорог стало причиной 854 ДТП, в которых погибли 60 человек и 1062 были ранены.