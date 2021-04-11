"Водителям всё равно": РЖД попросили Томенко бороться с незаконными ж/д переездами

За пять лет в Алтайском крае на железнодорожных переездах погибло девять человек и около 20 получили серьёзные травмы. Автомобилисты выезжают на пути даже на красный свет светофора. Заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов во время заседания по дорожной безопасности обратился к губернатору Виктору Томенко с просьбой принять срочные меры. Для этого необходимо избавиться от 11 незаконных ж/д переездов, которые организовали водители самостоятельно.
Сейчас в Алтайском крае действует 236 ж/д переездов. 178 из них оборудованы светофорами. Однако водители всё равно нарушают ПДД и ездят на красный. Из-за этого в 2020 году количество аварий на железной дороге выросло на 58%. Всего за пять лет в Алтайском крае произошло 32 аварии, в которых погибло девять человек. Во всех случаях виноваты были водители автомобилей.
Как пояснил Андрей Кульдишов, в феврале этого года автомобили несколько раз попадали под поезд на улице Володарского и бульваре 9 Марта в Барнауле. Причём во всех случаях аварии происходили на незаконных переездах, которые устроили водители, чтобы не делать крюк в несколько километров. Дорожных знаков или шлагбаума на переезде нет. Руководство РЖД неоднократно обращалось к руководству города с просьбой устранить переправу через пути. Однако жители соседних домов, которые и пользуются переездом, выступили против. По этим путям ежедневно перевозят опасный груз. Очередная авария может привести к ужасающим последствиям.
"Все наши попытки устранить переезды вызывали недовольство местных жителей. У нас по этим маршрутам перевозят взрывоопасное топливо. Рядом находятся жилые дома. Мы не можем гарантировать безопасность людей. Один гружённый топливом состав – это 175 грузовиков, сцепленных друг с другом, которые несутся со скоростью 75 километров в час. А теперь представьте, что перед таким составом внезапно появляется автомобиль", – обратился Кульдишов к Виктору Томенко.
По словам представителя РЖД, в 2020 году комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали 135 нарушений правил ПДД. 25 автоматических переездов с регулировщиками действуют на территории края. Однако поставить по сотруднику РЖД на каждый переезд в регионе – экономически невыгодно.
"Водителям всё равно. Они ломают шлагбаумы. Прут на наших сотрудников, которые водителям машут сигнальными флагами. Приходится отбегать в сторону", – добавил Андрей Кульдишов.
В РЖД предложили правительству края для борьбы с аварийностью несколько мер. Например, вырубить деревья рядом с ж/д переездами, которые закрывают обзор водителям. Также в РЖД попросили глав муниципалитетов закрыть 11 незаконных переездов, которые сделали водители самовольно, а также применять самые строгие санкции к тем, кто нарушает правила ПДД на железной дороге.
Отметим, что в 2020 году в Алтайском крае произошло 2513 аварий, в которых 226 человек погибли и 3167 получили травмы. В 2019 году летальных исходов было больше на 10% (тогда погибло 252 человека, – прим. ред.). Основная доля ДТП (75,8%) пришлась на крупные города. При этом неудовлетворительное состояние дорог стало причиной 854 ДТП, в которых погибли 60 человек и 1062 были ранены.
Комментарии
Деньги на дорогу в Китай у РЖД есть, а на обустройство 11 незаконных переездов нет. Они же не просто так возникли - значит в них есть потребность. следовательно, чиновники здорового человека рассматривали бы вопрос о грамотной организации этих самых переездов. Но тут так не принято.
избавиться от 11 незаконных ж/д переездов, которые организовали водители самостоятельно
У меня тоже первая мысль, может их узаконить? Ну может не все, а половину. Ведь реально удобней, когда есть переезды, чем когда их нет. Понятно, что это затраты РЖД на сооружение, автоматику, организацию охраны, дежурство, но может поискать компромисс с губернатором, муниципалитетами?
Это что же получается Томенко теперь возглавляет РЖД, если к нему обращается зам зам
Кстати, правда, а что должен сделать Томенко? Дать команду снести переезды? А РЖД сами снести не могут?
Оборудовать, узаконить...
А как быть с тем, что на законных переездах погибают люди из за водителей - пофигистов?! По всей стране порядка 250, т.е. почти ежедневно ( В крае за 2020 - 4 )
А как быть с тем, что на законных переездах погибают люди из за водителей - пофигистов?
РЖД задайте вопрос, почему законные переезды не безопасны
О какой безопасности идёт речь, если заезжают на переезд на ЗАПРЕЩАЮЩИЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА
А где в Барнауле бульвар 9 Марта?
О какой безопасности идёт речь, если заезжают на переезд на ЗАПРЕЩАЮЩИЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА
Камера + стальной отбойник прекрасно решают эту проблему. Но это денег стоит
10:10 Пионер "Камера + стальной отбойник прекрасно решают эту проблему"
В населенном пункте на перекрестке, регулируемым светофором, водитель выехал на красный сигнал, что привело к ДТП. Стальные отбойники ставить?
09:01 гость "а что должен сделать Томенко?"
Томенко должен дать указание, чтобы из фанеры сделали его муляжи и установили их во всех опасных местах, на переездах, перекрестках, пешеходных переходах с надписью: "Томенко предупреждает об опасности...".
После такого "личного общения" с народом (но не везде же его живого можно поставить), ДТП будут по краю ликвидированы.
В населенном пункте на перекрестке, регулируемым светофором, водитель выехал на красный сигнал, что привело к ДТП. Стальные отбойники ставить?
Запретить перекрестки, запретить красный сигнал светофора, запретить ДТП? Что предлагаете-то? Или вопрос в области демагогии - почему люди нарушают общепринятые правила и законы (ПДД, административный и уголовный кодексы и т.д.)?