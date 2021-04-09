В России за сутки выявили более 9,1 тыс. случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9150 – до 4 623 984 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+2421 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+703) и Московской области (+594). Алтайский край (+83) на 9 апреля занимает 29-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 248 700 человек, в том числе 9662 – за последние сутки.

Скончались ещё 402 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 102 247 летальных случаев.

В общей сложности в России провели более 123 млн лабораторных исследований на коронавирус. 340 тысяч тестов сделали за последние сутки.