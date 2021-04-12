60 лет первому полёту человека в космос. Архивные фотографии Юрия Гагарина

Фото: ТАСС
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин со словами "поехали" отправился в первый космический полёт. Событие стало началом новой эрой в развитии всего человечества. Полёт Юрия Гагарина вызвал большой интерес во всём мире, а сам космонавт превратился в мировую знаменитость. Новорождённых мальчиков в СССР стали чаще называть Юрами и не нашлось бы, наверное, ни одного человека на всей планете, который бы не захотел пожать руку первому космонавту.
Комментарии
60 лет первому полёту человека в космос
Не надо здесь либерастов раздрожать
Комуняки украли у США технологии и обогнали США, пока США искали, кто украл
Прости нас Юра, мы все .......
12.04.2021 07:31
гость
у тебя походу мозги украли
В США все знают Армстронга, а Гагарина только образованные люди, думаю у нас зеркально.