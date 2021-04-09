Первые случаи укусов клещей зарегистрировали в Алтайском крае

Первые случаи укусов клещей зарегистрировали в двух районах Алтайского края и в Барнауле. За пострадавшими установили наблюдение, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в поликлиники края с жалобами на присасывание обратились пятеро взрослых. Это жители Барнаула, а также Романовского и Шелаболихинского районов. Вируса клещевого энцефалита у укушенных не выявили.

В Роспотребнадзоре отмечают, что сезон активности клещей в Алтайском крае в 2021 году начался на две недели позже, чем в 2020-м. Пик активности этих членистоногих прогнозируется в мае. Однако пострадать от них можно в течение всего тёплого времени года.