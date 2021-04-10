Илон Маск показал, как обезьяна со встроенным чипом играет в видеоигры

Гений, миллиардер, плейбой и филантроп Илон Маск показал, как обезьяна, которой встроили специальный чип, играет в видеоигры. Ролик опубликовали на канале компании Neuralink.

Подопытной стала девятилетняя макака, в мозг которой вставили имплант. Сначала её научили играть в пинг-понг при помощи джойстика, а затем убрали его и животное продолжило давать игре команды, но уже при помощи своего чипа. Бизнесмен пошутил, сказав, что обезьяна уже может стримить на Twitch.

Маск уверен в том, что подобные чипы в будущем смогут помочь людям с параличом. По его мнению, они будут взаимодействовать с компьютерами и телефонами быстрее обычных людей.