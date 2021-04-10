Илон Маск показал, как обезьяна со встроенным чипом играет в видеоигры

Гений, миллиардер, плейбой и филантроп Илон Маск показал, как обезьяна, которой встроили специальный чип, играет в видеоигры. Ролик опубликовали на канале компании Neuralink.
Подопытной стала девятилетняя макака, в мозг которой вставили имплант. Сначала её научили играть в пинг-понг при помощи джойстика, а затем убрали его и животное продолжило давать игре команды, но уже при помощи своего чипа. Бизнесмен пошутил, сказав, что обезьяна уже может стримить на Twitch.
Маск уверен в том, что подобные чипы в будущем смогут помочь людям с параличом. По его мнению, они будут взаимодействовать с компьютерами и телефонами быстрее обычных людей.
Комментарии
т.е. мы тоже должны стать макаками? и за капающую из трубочки наркоту выполнять то после чего эта жидкость нам капнет?...
может мы всё-таки сами будем придумывать себе занятия?!?
а не ждать одобрения или предписания "свыше"!!!?
и вообще нужно разобраться куда идут провода от монитора, что бы не оказалось что кто-то управляет игрой из соседней комнаты...
или как это.... президенту нашему поставили вакцину?! ага?! ввели глюкозу...
заврались ВСЕ!
10.04.2021 16:59
- гость -
т.е. мы тоже должны стать макаками?
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Чем-то ты уже сам нализаться успел. Бредишь, как сивый мерин.