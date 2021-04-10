Эксперт назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию

Текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных. Об этом РИА Новости рассказал замруководителя направления "Климат и зелёная энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.
Как отметил эксперт, для отдельных групп потребителей, а именно обычных жителей и приравненных к ним потребителей, участников неценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности, а также отдельных групп ценовых зон, стоимость электричества устанавливается ниже экономически обоснованной.
При этом разница составляет в среднем 2-3 рубля за кВт.ч, что ниже экономически обоснованной на 30-50%. Эксперт отметил, что для снижения разницы используются компенсированные пониженные тарифы и различные инвестпрограммы, а ближе всего к реальному уровню тарифы приближены в Москве.
Комментарии
А в Китай почем идет?
Давай уж сразу по червонцу, чего мелочиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как человек, проработавший в энергетике почти 20 лет, причём и на генерации и в сбыте и в транспортировке, могу сказать - полная ложь. На самом деле если убрать сверхприбыли и искусственно завышенные расходы по выводу денег, тарифы можно снизить раза в два- три
Эксперт забыл как и для чего и кого вводилась электрификация всей страны! Напомню , что исторически программой не предусматривалось драть деньги с населения, т.к. энергию вырабатывала вода, а государство строило ГЭС! Историю почитайте в документах!
То налоги маленькие, то население мало платит за электроэнергию. Готовят к тому, что
надо все это повышать, как только повысят, то тут же автоматически повысится и заработная плата у трудящегося народа и пенсии у пенсионеров. Прямо вот к выборам все и сделают.
Или готовят к повышению после выборов? А чтобы могли сводить концы с концами, то придется устраиваться кому-то на вторую, а может быть и на третью работу.