Эксперт назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию

Текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных. Об этом РИА Новости рассказал замруководителя направления "Климат и зелёная энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.

Как отметил эксперт, для отдельных групп потребителей, а именно обычных жителей и приравненных к ним потребителей, участников неценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности, а также отдельных групп ценовых зон, стоимость электричества устанавливается ниже экономически обоснованной.

При этом разница составляет в среднем 2-3 рубля за кВт.ч, что ниже экономически обоснованной на 30-50%. Эксперт отметил, что для снижения разницы используются компенсированные пониженные тарифы и различные инвестпрограммы, а ближе всего к реальному уровню тарифы приближены в Москве.