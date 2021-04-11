Власти проверяют сообщения о гибели 12-летней ученицы рубцовского лицея

Власти проверяют сообщения СМИ о гибели 12-летней ученицы лицея "Эрудит" в Рубцовске, сообщили в пресс-службе алтайского краевого правительства.

"После появившихся в соцсетях и ряде СМИ сообщений о скончавшейся в Рубцовске 12-летней ученицы пятого класса лицея "Эрудит" уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и региональное Минобрнауки выясняют всю необходимую информацию, запросы сделаны к руководству лицея, управлению образования города", – говорится в сообщении.

Утром 12 апреля уполномоченный и представители ведомства выедут в Рубцовск, чтобы на месте разобраться в ситуации. Там же организуют личный приём родителей учащихся лицея.

Напомним, о гибели пятиклассницы ранее сообщал паблик "Инцидент Рубцовск". По данным сообщества, трагедия случилась 8 апреля. Девочке стало плохо после разговора с завучем, которая, как утверждают свидетели, отчитала её за ролик в "ТикТоке". Вскоре ребёнок скончался. По неподтвёржденной информации, несовершеннолетняя покончила с собой.