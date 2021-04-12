Пять детских садов планируют открыть в Барнауле в 2021 году

11 апреля глава Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание на территории строящегося детского сада № 280 по проспекту Энергетиков, 16. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

"На сегодняшний день строительство здания детского сада завершено. Сейчас ведётся оформление правоустанавливающих документов, укомплектование помещений мебелью и оборудованием, благоустройство прилегающей территории. До конца июня планируется получить лицензию, после чего – запустить детский сад в работу", – говорится в сообщении.

Учреждение рассчитано на 280 детей, 120 из которых – в возрасте до трёх лет. В садике откроют 11 групп, в том числе пять ясельных. Вячеслав Франк напомнил, что, помимо детского сада № 280, в Барнауле планируют открыть ещё четыре учреждения. Здания для трёх из них уже построены и введены в эксплуатацию.

"Строительство этих объектов позволит нам закрыть очереди в детские сады для детей от года до трёх лет. В Барнауле возводят большие новые кварталы, в которых проживает много молодых семей с детьми. Поэтому важно обеспечить новостройки такими современными комфортными детскими садами с достаточным количеством ясельных мест", – отметил глава города.