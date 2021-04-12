13-летняя девочка пропала в Барнауле

В Барнауле пропала 13-летняя местная жительница. В последний раз её видели 11 апреля, сообщили в группе поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".

Рост девочки 163 см, худощавого телосложения. У неё волосы шоколадного цвета и серо-голубые глаза. В день исчезновения была одета в розово-серую куртку, бирюзовую шапку, синие джинсы и черные сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетней, просят позвонить на горячую линию отряда "Лиза Алерт" по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.