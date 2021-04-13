Юрист напомнила о штрафах для дачников за слишком высокие заборы

Российским дачникам грозят штрафы за установку заборов, которые препятствуют поступлению света на соседние участки. О возможном наказании предупредила член ассоциации юристов России Александра Обрывко.

Как передаёт РИА Новости, эксперт отметила, что многие владельцы дач стараются оградить свои участки от лишнего шума и любопытных глаз. При этом собственники часто забывают, что рекомендуемая высота заборов у дачных участков составляет 1,2-1,8 метра, а ограждение должно быть выполнено из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50%.

Если же соседи пожалуются на слишком высокий забор, то дачника могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. Кроме того, суд обяжет демонтировать конструкцию. Стоит заметить, что эта мера распространяется лишь на заборы между соседними участками, а при обоюдном согласии собственников возможна установка ограждений других типов.

Отдельно Обрывко отметила, что некоторые дачники неправильно устанавливают заборы, невольно захватывая соседские территории. Их могут обязать убрать ограду и выплатить штраф в размере до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей для физических лиц и от 100 тысяч – для юрлиц.