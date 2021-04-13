Юрист напомнила о штрафах для дачников за слишком высокие заборы

Российским дачникам грозят штрафы за установку заборов, которые препятствуют поступлению света на соседние участки. О возможном наказании предупредила член ассоциации юристов России Александра Обрывко.
Как передаёт РИА Новости, эксперт отметила, что многие владельцы дач стараются оградить свои участки от лишнего шума и любопытных глаз. При этом собственники часто забывают, что рекомендуемая высота заборов у дачных участков составляет 1,2-1,8 метра, а ограждение должно быть выполнено из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50%.
Если же соседи пожалуются на слишком высокий забор, то дачника могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. Кроме того, суд обяжет демонтировать конструкцию. Стоит заметить, что эта мера распространяется лишь на заборы между соседними участками, а при обоюдном согласии собственников возможна установка ограждений других типов.
Отдельно Обрывко отметила, что некоторые дачники неправильно устанавливают заборы, невольно захватывая соседские территории. Их могут обязать убрать ограду и выплатить штраф в размере до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей для физических лиц и от 100 тысяч – для юрлиц.
Комментарии
рекомендуемая высота, а не регламентируемая
какой вам сетчатый материал!!!!???? в частном секторе все забры в огородах из штакетника!
какой вам сетчатый материал!!!!???? в частном секторе все забры в огородах из штакетника!
я так понимаю сетка рабица у вас не в чести...
А как там стройка на Гущина ? Один дом в 15 метрах друг от друга планируют разместить. Один 25 этажей другой 9 этажей, Франк говорит ничего страшного. а вы к заборам цепляетесь...