Девушку и двоих мужчин обвиняют в изнасиловании 18-летней жительницы Барнаула

Троим жителям Барнаула предъявили обвинение в сексуальном насилии над 18-летней жительницей краевой столицы. По версии следствия, 8 апреля 2020 года 19-летняя девушка, испытывая личную неприязнь, заманила свою знакомую на арендованную квартиру, чтобы устроить "серьёзный разговор".

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, на месте жертву уже поджидали двое знакомых зачинщицы – 26-ти и 37-летние мужчины. Вместе они набросились на девушку и избили её, после чего на протяжении длительного времени насиловали.

Пострадавшей удалось покинуть квартиру через окно – оказавшись на карнизе третьего этажа, она стала звать на помощь, после чего спрыгнула вниз. Прибывший на место происшествия сотрудник полиции поймал девушку.

По ходатайству следователей обвиняемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.