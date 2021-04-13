Вторник, 13 Апрель, 10:37

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,51
€ 92,07
5°


4649710 +0
Обь
194см +15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Девушку и двоих мужчин обвиняют в изнасиловании 18-летней жительницы Барнаула

, ИА "Амител"
Горожанка выпрыгнула из окна третьего этажа, чтобы спастись
Фото иллюстративное / Источник: pixabay.com

Фото иллюстративное / Источник: pixabay.com

Троим жителям Барнаула предъявили обвинение в сексуальном насилии над 18-летней жительницей краевой столицы. По версии следствия, 8 апреля 2020 года 19-летняя девушка, испытывая личную неприязнь, заманила свою знакомую на арендованную квартиру, чтобы устроить "серьёзный разговор".

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, на месте жертву уже поджидали двое знакомых зачинщицы – 26-ти и 37-летние мужчины. Вместе они набросились на девушку и избили её, после чего на протяжении длительного времени насиловали.

Пострадавшей удалось покинуть квартиру через окно – оказавшись на карнизе третьего этажа, она стала звать на помощь, после чего спрыгнула вниз. Прибывший на место происшествия сотрудник полиции поймал девушку.

По ходатайству следователей обвиняемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.04.2021 08:36
Гость

Сядут теперь 2ое точно, на зоне будет им весело.

13.04.2021 09:10
- гость -

пуканы пусть готовят

13.04.2021 09:45
- гость -

Мужиков похотливых посадят или условку дадут?
а вот зачинщице этого безобразия что будет?
неужто ничего?

13.04.2021 09:55
- гость -

неужели у нас такое диградированое общество, то насилую, то убивают, воруют... о чем люди думают когда совершают такие поступки

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
10:28
Стало известно, когда россияне смогут получить первые вычеты за фитнес 1
10:15
"Наше Радио" разыгрывает билеты на концерт фолк-рок-группы "Мельница" 0
10:05
В одной из многоэтажек Барнаула разорвало мусоропровод 1
09:57
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 17 апреля 0
09:46
Россиянам могут разрешить поступать на бюджет в вузы до 35 лет 0
09:29
Эксперт рассказал, как продлить срок жизни ноутбука 3
09:17
Алтайская полиция опровергла "страшилку" о людях, которые разносят отравленные маски 0
09:03
Барнаульцам предлагают арендовать помещение бывшего бара в центре города 0
08:51
Психолог раскрыл привычки, которые не дают стать богатым 7
08:39
Юрист напомнила о штрафах для дачников за слишком высокие заборы 4
08:27
Учёные выяснили, что собаки могут ревновать 10
08:14
Жителей Алтайского края научат разговаривать с коллекторами 1
08:01
"Укладывается в пределы инфляции". В Минэнерго оценили темпы подорожания бензина 3
07:47
Девушку и двоих мужчин обвиняют в изнасиловании 18-летней жительницы Барнаула 4
07:32
Собираем экологичную косметичку. Пять советов, как собрать лучший набор и не разориться 0
07:19
Долги за электричество лишили барнаульского бизнесмена недвижимости за 11,5 млн рублей 0
07:03
25-этажные высотки возведут напротив "Магис Спорта" в Барнауле 31
06:46
Сибиряк застрелил домашнего лося 4
06:33
В алтайском лесничестве высадят свыше 3 млн сосен 4
06:17
Голикова назвала условие, при котором возобновится авиасообщение с Турцией и Танзанией 17
06:02
Мокрый снег обещают в Алтайском крае 13 апреля 0
23:38
Такой день. Режим ЧС из-за обрушения трубы на ТЭЦ-2 и жёсткое ДТП в Барнауле 0
23:01
Россия приостановит полёты в Турцию и Танзанию на 1,5 месяца 3
22:47
"Подлые санкции". "Роскосмос" пострадал из-за ограничений со стороны США 7
22:03
Серьёзный пожар произошёл в частном секторе в Новоалтайске 0
21:43
Очевидцы сообщили о поножовщине со смертельным исходом на Потоке 6
21:14
Экономист назвал единственное условие для снижения пенсионного возраста в России 7
20:46
Умерла актриса из фильма "Бриллиантовая рука" 0
20:07
Ещё один участок дороги открыли для движения в Алтайском крае 0
19:51
В барнаульских детсадах может "похолодать" из-за аварии на ТЭЦ-2 3
19:09
В Госдуме предложили продлить майские выходные за счёт новогодних праздников 11
18:56
Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным о Донбассе 0
18:29
Более 500 млн рублей выделили на ежемесячные выплаты за первого ребёнка на Алтае 0
18:08
Двое мужчин погибли от удара током после ДТП на сибирской трассе 0
17:54
Эксперт назвала основные признаки развития старческих болезней 0
17:42
Стало известно, какое видео сняла рубцовская лицеистка перед гибелью 15
17:29
Россияне рассказали о желании покинуть Землю и улететь на другую планету 2
17:17
Очередной автомобиль "залетел" под трамвай на пересечении Малахова и Власихинской 6
17:02
В Кремле ответили на инициативу сделать выходными дни между майскими праздниками 2
16:53
Праздник "Цветение маральника" вновь состоится в Алтайском крае 0
16:43
Более 8,3 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки 1
16:30
Момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео 11
16:16
Бастрыкин взял на контроль дело из-за переселения алтайских сельчан в аварийный барак 2
16:05
Необходимо продолжить. Руководитель единороссов в АКЗС пойдёт на праймериз 7
15:55
16 населённых пунктов подтоплены талыми водами в Алтайском крае 1
15:52
Три девушки из Барнаула вышли в полуфинал конкурса красоты "Мисс Офис" 3
15:40
В Барнауле два человека пострадали в жёсткой аварии между маршруткой и легковушкой 4
15:27
В алтайском отделении ЛДПР выбрали новый руководящий орган 2
15:15
СГК планирует восстановить работу барнаульской ТЭЦ-2 за четыре дня 12
15:06
В Бийске открыли облачный сервис для бизнеса Mango Office 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.