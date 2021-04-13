Двое человек погибли при пожаре в барнаульской многоэтажке

Серьёзный пожар произошёл в квартире на десятом этаже дома № 51 на улице Взлётной в Барнауле. В результате возгорания погибли два человека – мужчина и женщина, хозяева сгоревшего жилья.

Как сообщили amic.ru в пресс-центре ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчерской службы в 15:44. По лестничным маршам из здания эвакуировали 20 человек, в том числе шестеро детей. Также звенья газодымозащитной службы вызволили четверых человек из соседних с горящей квартир.

Общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров, повреждены вещи, мебель и стены. Причина пожара пока неизвестна.