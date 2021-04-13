Ещё одну дорогу перекрыли в Алтайском крае из-за подъёма уровня воды

Подходы к мосту через реку Ануй в районе села Усть-Ануй подтопило паводковыми водами. В связи с этим движение для всех видов транспорта по трассе Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское временно перекрыто.
Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, также для движения остаётся закрытым участок дороги Алейск – Безголосово – автодорога К-13. Альтернативный проезд до с. Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск – Петропавловское – Смоленское.
Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:
- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 65-82-19;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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