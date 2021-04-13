Ещё одну дорогу перекрыли в Алтайском крае из-за подъёма уровня воды

Подходы к мосту через реку Ануй в районе села Усть-Ануй подтопило паводковыми водами. В связи с этим движение для всех видов транспорта по трассе Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское временно перекрыто.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, также для движения остаётся закрытым участок дороги Алейск – Безголосово – автодорога К-13. Альтернативный проезд до с. Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск – Петропавловское – Смоленское.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов: