Алтайские власти выставляют на продажу бийский аэропорт

Бийский аэропорт вошёл в прогнозный план приватизации объектов госимущества на 2021-2023 годы. Соответствующий документ подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

На торги планируют выставить 354 701 акцию бийского аэропорта, что составляет около 5% от уставного капитала.

В перечень также попали объект культурного наследия в Бийске (ул. Короткая, 46), торгово-производственный комплекс в Барнауле (пр. Космонавтов, 59), детский приют (с. Калманка), промышленное здание (с. Чарышское) и нежилое строение с участком (Камень-на-Оби).

Ожидается, что за счёт реализации объектов на протяжении трёх лет региональный бюджет будет получать по 112 млн рублей доходов, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Аэропорт не функционирует уже 10 лет. Его работа невозможна без реконструкции взлётно-посадочной полосы. Это требует больших затрат.

Объект расположен в 12 километрах от города Бийска. С 2013 года после закрытия метеостанции и пожарной части он не имеет права принимать воздушные суда.

Инфраструктура аэропорта, в частности радарное оборудование, в 2013-2014 годах частично демонтирована. Топливозаправочное оборудование практически полностью разрушено коррозией, нет водоснабжения.

Последний раз аэродром в Бийске использовался в 2009 году для временного базирования авиации МЧС, участвовавшей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Интересно, что ещё летом 2016 года генеральный директор новосибирского аэропорта Евгений Янкилевич сообщил о намерении руководства холдинга "Новапорт" стать инвестором для бийского аэровокзала.

Тогда всерьёз говорилось, что компания миллиардера Романа Троценко готова вложить в развитие аэропорта около 250 миллионов рублей. Однако реализация проекта так и не сдвинулась с мёртвой точки.