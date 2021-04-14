Среда, 14 Апрель, 11:19

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,25
€ 91,92
11°


4657883 +0
Обь
214см +20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Алтайские власти выставляют на продажу бийский аэропорт

, ИА "Амител"
Акции авиагавани вошли в прогнозный план приватизации госимущества
Фото: 'Мой Бийск'

Фото: "Мой Бийск"

Бийский аэропорт вошёл в прогнозный план приватизации объектов госимущества на 2021-2023 годы. Соответствующий документ подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

На торги планируют выставить 354 701 акцию бийского аэропорта, что составляет около 5% от уставного капитала.

В перечень также попали объект культурного наследия в Бийске (ул. Короткая, 46), торгово-производственный комплекс в Барнауле (пр. Космонавтов, 59), детский приют (с. Калманка), промышленное здание (с. Чарышское) и нежилое строение с участком (Камень-на-Оби).

Ожидается, что за счёт реализации объектов на протяжении трёх лет региональный бюджет будет получать по 112 млн рублей доходов, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Аэропорт не функционирует уже 10 лет. Его работа невозможна без реконструкции взлётно-посадочной полосы. Это требует больших затрат.

Объект расположен в 12 километрах от города Бийска. С 2013 года после закрытия метеостанции и пожарной части он не имеет права принимать воздушные суда.

Инфраструктура аэропорта, в частности радарное оборудование, в 2013-2014 годах частично демонтирована. Топливозаправочное оборудование практически полностью разрушено коррозией, нет водоснабжения.

Последний раз аэродром в Бийске использовался в 2009 году для временного базирования авиации МЧС, участвовавшей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Интересно, что ещё летом 2016 года генеральный директор новосибирского аэропорта Евгений Янкилевич сообщил о намерении руководства холдинга "Новапорт" стать инвестором для бийского аэровокзала.

Тогда всерьёз говорилось, что компания миллиардера Романа Троценко готова вложить в развитие аэропорта около 250 миллионов рублей. Однако реализация проекта так и не сдвинулась с мёртвой точки.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.04.2021 11:07
- гость -

в барнауле речной порт продали в частные руки, а теперь у нас его не будет.
Бийск ждет таже участь

14.04.2021 11:08
- гость -

Думается, что кроме Китайрынка, фиг чего им реализовать получится, да и с рынком не все гладко.

14.04.2021 11:10
- гость -

Что что а продавать наши умеют.

14.04.2021 11:18
- гость -

пусть дороги продадут в частные руки!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
11:17
Ксения Собчак сняла пародию на репортаж Марии Бутиной из колонии, где сидит Навальный 0
11:05
Открытый урок спорта. В Барнауле пройдёт акция "Биатлон в школы, биатлон в ГТО" 0
10:53
Алтайские власти выставляют на продажу бийский аэропорт 4
10:38
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:27
Эксперт рассказал, как смартфоны определяют возраст своего владельца 0
10:13
БК "Барнаул" проиграл в первой встрече финальной серии плей-офф 0
10:02
Стало известно, почему силовики штурмуют Среднеуральский женский монастырь 0
09:50
"Новые люди" помогут киберспортсменам и проекту по раздельному сбору мусора в Барнауле 2
09:38
"Спутник V" оказался эффективным даже при использовании одной дозы 0
09:27
Десятки тонн яблок с опасным вредителем ввезли в Алтайский край 0
09:15
Владимир Путин и Джо Байден поговорили по телефону 11
09:04
METRO у дома: ретейлер из Германии предлагает открыть новый магазин в Барнауле 10
08:50
Жительницу Алтая обвинили в смерти ребёнка после кормления грудью 0
08:40
Двух подростков из Рубцовска осудят за попытку торговли наркотиками 2
08:28
"Эхо" пандемии. В Барнауле резко подешевела аренда трёхкомнатных квартир 1
08:15
Сотни жителей Барнаула попросили Франка не поднимать цены на проезд в транспорте 14
08:03
Врачи назвали способ избежать развития опасного заболевания печени 0
07:47
Звезда канала ТНТ похвасталась курортной фотографией в бикини 0
07:31
В Барнауле хотят построить свой "Крым" с 12-этажками и уникальным спорткомплексом 14
07:15
Чтобы не наколоться: "Гемотест" проверит эффективность вакцинации от COVID-19 0
07:01
Госдума запретила забирать животных за долги 0
06:49
Пока только Барнаул и Бийск. На Алтае начали прививать новой вакциной от "Вектора" 0
06:33
Дача зовёт. Какие товары для огорода можно и нужно заказать уже сейчас 0
06:17
Житель Алтайского края создал преступную группировку, чтобы красть животных в сёлах 2
06:02
До +17 градусов потеплеет в Алтайском крае 14 апреля 0
23:48
Такой день. Новые детали об умершей лицеистке и гибель двух людей на пожаре в Барнауле 0
23:18
Патриарх Кирилл привился от коронавируса 1
22:43
Геннадий Онищенко призвал ограничить авиасообщение с Турцией на всё лето 3
22:18
Российского стендап-комика задержали с наркотиками в Москве 2
21:51
СМИ: выпрыгнувшая с третьего этажа жительница Барнаула работала проституткой 10
20:46
Крупный пожар произошёл в одном из туркомплексов Горного Алтая 1
20:19
Шойгу заявил о том, что США и НАТО перебрасывают войска к границам России 10
20:18
Футболисты барнаульского "Динамо" выиграли матч первенства ПФЛ в Самаре 1
19:54
В Алтайском крае назвали районы – лидеры по проценту вакцинированных жителей 0
19:31
Виктор Томенко поздравил с 90-летием алтайского учёного Геннадия Саковича 0
19:09
Российским мужчинам рассказали, как заниматься сексом до самой старости 0
18:54
В Барнауле проверят дороги, которые построили по нацпроекту БКАД 5
18:30
Крым или COVID-19. Почему Россия закрыла авиасообщение с Турцией? 0
18:09
Ещё одну дорогу перекрыли в Алтайском крае из-за подъёма уровня воды 0
17:54
БК "Барнаул" начинает борьбу в финале Суперлиги-2 0
17:45
"Подъём": погибшая рубцовская лицеистка не публиковала видео с одноклассником в TikTok 12
17:30
"Эта музыка будет вечной". Вячеслав Бутусов даст концерт в Барнауле 0
17:17
СГК запустила в работу резервное оборудование барнаульской ТЭЦ-2 1
17:03
Пьяный байкер без прав пострадал в ДТП в Горном Алтае 1
16:53
Двое человек погибли при пожаре в барнаульской многоэтажке 4
16:42
Попытка 18-летней жительницы Барнаула сбежать от насильников попала на видео 6
16:29
Умер солист золотого состава "Песняров" Леонид Борткевич 1
16:16
"Страшнее уже быть не может". Чего ждать алтайским туристам после закрытия Турции 6
16:05
В России за сутки выявили более 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом 0
15:54
Власти Барнаула пока не нашли замену ушедшему главе комитета ЖКХ Антону Бенсу 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.