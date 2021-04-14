Банду телефонных мошенников осудили в Алтайском крае

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Троих членов организованной группы осудили в Алтайском крае за дистанционные мошенничества. Злоумышленники оформили десять кредитов на доверчивых жителей разных регионов страны, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"В период с января по май 2018 года трое жителей города Новосибирска 1995 и 1996 годов рождения арендовали несколько офисных помещений в столице Сибири. Собираясь работать с потенциальными жертвами, они оборудовали кабинеты компьютерной техникой, средствами сотовой связи и мебелью", – говорится в сообщении.

Работали злоумышленники по классической схеме: звонили людям, представлялись сотрудниками банков и сообщали, что им одобрен кредит. После этого под разными предлогами похищали у них деньги.

В общей сложности аферисты украли более 300 тысяч рублей у десяти человек из Северной Осетии, а также Хабаровского и Алтайского краёв.

Двоим участникам суд назначил наказание в виде трёх с половиной лет колонии общего режима. Их сообщник получил три года. Приговор вступил в законную силу.