Иномарка слетела со строящегося моста в Горном Алтае

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Двое 29-летних сельчан пострадали по вине пьяного водителя, не имеющего права управлять транспортом, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Авария произошла поздним вечером 13 апреля на 20-м километре автодороги Дъектиек – Верх-Черга.

"29-летний житель села Малая Черга, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем Toyota Corolla Fielder в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на временный дорожный знак, с последующим съездом со строящегося моста, где ведутся ремонтные работы", – уточнили в ведомстве.

Любитель пьяной езды покинул место происшествия, бросив на месте аварии пострадавших знакомых. Одному из них потребовалась госпитализация. Кроме того, в результате аварии оказался повреждён каркас стойки опоры моста.

В отношении мужчины возбудили административные дела за оставление места ДТП, участником которого он являлся, управление транспортом в состоянии опьянения и повреждение дорожных сооружений.