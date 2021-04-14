Алексей Пушков дал совет Джо Байдену на случай встречи с Владимиром Путиным

Президенту США Джо Байдену следует избавиться от заблуждения, что он "одарил" Россию предложением провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Кроме того, парламентарий порекомендовал американскому лидеру не заблуждаться насчёт того, что он "держит в своих руках международную повестку дня". По словам Пушкова, это не так.

"Байден лишь подтвердил, что США не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем. И без такого диалога президент США сам в первую очередь будет выглядеть глупо. А если он рассчитывает вести его с позиции силы, как любят выражаться в Вашингтоне, то это третье заблуждение, с которым ему придётся расстаться", – написал сенатор.

Пушков также отметил, что лучше, чтобы это произошло до встречи с российским президентом, если она состоится. В противном случае американскому лидеру от этого придётся избавиться во время саммита.

13 апреля Джо Байден во время телефонного разговора предложил Владимиру Путину провести в ближайшие месяцы саммит в третьей стране, чтобы "обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия".