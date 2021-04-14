Возмущённые водители парализовали работу "Почты России" в Барнауле

Развозка посылок из сортировочного центра 13 апреля ненадолго оказалась парализованной из-за недовольства водителей, которым отменили доплату за совмещение профессий, сообщают "Вести Алтай".

По словам одного из участников "молчаливого протеста", эта премия составляла почти 5 тысяч рублей. Однако при получении зарплат водители узнали, что теперь им не платят за выполнение заданий, не прописанных в их должностных обязанностях.

В связи с этим они выполнили только ту часть работы, которая предусмотрена трудовым договором – подогнали транспорт к местам погрузки, но участвовать в процессе отказались.

Как выяснилось, носить грузы больше некому – в сортировочных центрах работают преимущественно женщины.

Переговоры с руководством продлились около часа. После этого водители всё-таки выполнили погрузку самостоятельно.

Руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона "Сибирь" АО "Почта России" Галина Гордиенко назвала сложившуюся ситуацию "недоразумением".

"Водители этого подразделения раньше получали доплаты за перевозку и сопровождение денежных средств, – уточнила Гордиенко. – Эта доплата начислялась ежемесячно по приказу. Сейчас эту услугу выполняет фирма, с которой мы заключили договор на инкассаторские услуги".

К какому компромиссу пришли водители с руководящим составом местного отделения "Почты России" и как долго продлится их соглашение, пока неизвестно.