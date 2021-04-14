Возмущённые водители парализовали работу "Почты России" в Барнауле

Развозка посылок из сортировочного центра 13 апреля ненадолго оказалась парализованной из-за недовольства водителей, которым отменили доплату за совмещение профессий, сообщают "Вести Алтай".
По словам одного из участников "молчаливого протеста", эта премия составляла почти 5 тысяч рублей. Однако при получении зарплат водители узнали, что теперь им не платят за выполнение заданий, не прописанных в их должностных обязанностях.
В связи с этим они выполнили только ту часть работы, которая предусмотрена трудовым договором – подогнали транспорт к местам погрузки, но участвовать в процессе отказались.
Как выяснилось, носить грузы больше некому – в сортировочных центрах работают преимущественно женщины.
Переговоры с руководством продлились около часа. После этого водители всё-таки выполнили погрузку самостоятельно.
Руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона "Сибирь" АО "Почта России" Галина Гордиенко назвала сложившуюся ситуацию "недоразумением".
"Водители этого подразделения раньше получали доплаты за перевозку и сопровождение денежных средств, – уточнила Гордиенко. – Эта доплата начислялась ежемесячно по приказу. Сейчас эту услугу выполняет фирма, с которой мы заключили договор на инкассаторские услуги".
К какому компромиссу пришли водители с руководящим составом местного отделения "Почты России" и как долго продлится их соглашение, пока неизвестно.
Комментарии
Люди итак там за бесценок работают. А "главный" почты с жиру бесится.
Ну вот, порешали
Кто везёт, на том и едут.
Почта России одно большое "недоразумение"
Почта России это такая же бессмысленная организация как ПФР.
почта голубиная была раньше
А где вертухаи с тазиками и дубинами ?
Вот не надо крошить батон на почту, худо-бедно, но она работает и постепенно становится лучше. Недавно из деревни до Москвы заказное письмо за три дошло - ну когда такое было? Я часто пользуюсь почтой, нареканий почти нет. Да, им есть куда расти.
Но говорить о ее бессмысленности - это слишком. Доставка посылок и писем нужна при любом политическом строе, а особенно актуальна в наше время электронной коммерции и пандемий.
Однако при получении зарплат водители узнали, что теперь им не платят за выполнение заданий, не прописанных в их должностных обязанностях.
Водители этого подразделения раньше получали доплаты за перевозку и сопровождение денежных средств
правильно ли я понимаю что в должностной инструкции водителя почты рф прописано что он должен загружать и выгружать корреспонденцию, бандероли и посылки в машину, то есть работать водителем-грузчиком...
14.04.2021 14:03
- гость -
Жизненный опыт показывает, что в случае пристрастной проверки выясняется, что проверяемый не выполняет очень много из того, что положено по должностной инструкции. Просто выросло поколение, очень хорошо знающее права, но не имеющее предстваления об обязанностях.
сократить ВЕСЬ РУКОМУДЯЩИЙ СОСТАВ ДО 20 % а деньги перераспределить новым сотрудникам -почтальонкам,сортировщикам,шофёрам и т.д .и прекрасно будет работать ПОЧТА РОССИИ
Генеральный директор «Почты России», экс-замминистра экономического развития Николай Подгузов владеет апартаментами в элитном жилом комплексе. Участники рынка оценивают их стоимость в миллиард рублей. В «Почте» говорят, что он приобрел жилье в ипотеку. Каков размер кредита и первоначального взноса, в компании не уточнили. Зарплата Николая Подгузова за 2017 год составила 8,7 млн руб., и она позволяла ему приобрести жилье в кредит не дороже 120 млн руб.
Как работает Главпочтамт в Барнауле - это ужас! Работники хамские и бестолковые. Даже приходилось писать жалобу, но главная сказала:'Ничего я с ними сделать не могу". Так они даже эту зарплату не отрабатывают.