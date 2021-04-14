Среда, 14 Апрель, 15:38

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,25
€ 91,92
13°


4666209 +8326
Обь
214см +20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Возмущённые водители парализовали работу "Почты России" в Барнауле

, ИА "Амител"
Сотрудники отказались грузить посылки, так как им за это не платят
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Развозка посылок из сортировочного центра 13 апреля ненадолго оказалась парализованной из-за недовольства водителей, которым отменили доплату за совмещение профессий, сообщают "Вести Алтай".

По словам одного из участников "молчаливого протеста", эта премия составляла почти 5 тысяч рублей. Однако при получении зарплат водители узнали, что теперь им не платят за выполнение заданий, не прописанных в их должностных обязанностях.

В связи с этим они выполнили только ту часть работы, которая предусмотрена трудовым договором – подогнали транспорт к местам погрузки, но участвовать в процессе отказались.

Как выяснилось, носить грузы больше некому – в сортировочных центрах работают преимущественно женщины.

Переговоры с руководством продлились около часа. После этого водители всё-таки выполнили погрузку самостоятельно.

Руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона "Сибирь" АО "Почта России" Галина Гордиенко назвала сложившуюся ситуацию "недоразумением".

"Водители этого подразделения раньше получали доплаты за перевозку и сопровождение денежных средств, – уточнила Гордиенко. – Эта доплата начислялась ежемесячно по приказу. Сейчас эту услугу выполняет фирма, с которой мы заключили договор на инкассаторские услуги".

К какому компромиссу пришли водители с руководящим составом местного отделения "Почты России" и как долго продлится их соглашение, пока неизвестно.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.04.2021 13:38
- гость -

Люди итак там за бесценок работают. А "главный" почты с жиру бесится.

14.04.2021 13:38
гость

Ну вот, порешали

14.04.2021 13:41
- гость -

Кто везёт, на том и едут.

14.04.2021 13:42
- гость -

Почта России одно большое "недоразумение"

14.04.2021 13:47
АБОРИГЕН

Почта России это такая же бессмысленная организация как ПФР.

14.04.2021 13:52
- гость -

почта голубиная была раньше

14.04.2021 13:52
- гость -

А где вертухаи с тазиками и дубинами ?

14.04.2021 13:59
- гость -

Вот не надо крошить батон на почту, худо-бедно, но она работает и постепенно становится лучше. Недавно из деревни до Москвы заказное письмо за три дошло - ну когда такое было? Я часто пользуюсь почтой, нареканий почти нет. Да, им есть куда расти.
Но говорить о ее бессмысленности - это слишком. Доставка посылок и писем нужна при любом политическом строе, а особенно актуальна в наше время электронной коммерции и пандемий.


14.04.2021 14:03
- гость -

Однако при получении зарплат водители узнали, что теперь им не платят за выполнение заданий, не прописанных в их должностных обязанностях.

Водители этого подразделения раньше получали доплаты за перевозку и сопровождение денежных средств

правильно ли я понимаю что в должностной инструкции водителя почты рф прописано что он должен загружать и выгружать корреспонденцию, бандероли и посылки в машину, то есть работать водителем-грузчиком...

14.04.2021 14:53
- гость -

14.04.2021 14:03
- гость -
Жизненный опыт показывает, что в случае пристрастной проверки выясняется, что проверяемый не выполняет очень много из того, что положено по должностной инструкции. Просто выросло поколение, очень хорошо знающее права, но не имеющее предстваления об обязанностях.

14.04.2021 15:02
Владимир

сократить ВЕСЬ РУКОМУДЯЩИЙ СОСТАВ ДО 20 % а деньги перераспределить новым сотрудникам -почтальонкам,сортировщикам,шофёрам и т.д .и прекрасно будет работать ПОЧТА РОССИИ

14.04.2021 15:09
гость

Генеральный директор «Почты России», экс-замминистра экономического развития Николай Подгузов владеет апартаментами в элитном жилом комплексе. Участники рынка оценивают их стоимость в миллиард рублей. В «Почте» говорят, что он приобрел жилье в ипотеку. Каков размер кредита и первоначального взноса, в компании не уточнили. Зарплата Николая Подгузова за 2017 год составила 8,7 млн руб., и она позволяла ему приобрести жилье в кредит не дороже 120 млн руб.

14.04.2021 15:10
Гость

Как работает Главпочтамт в Барнауле - это ужас! Работники хамские и бестолковые. Даже приходилось писать жалобу, но главная сказала:'Ничего я с ними сделать не могу". Так они даже эту зарплату не отрабатывают.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
15:33
Россиян, которые взяли дешевую ипотеку, предупредили о возможном повышении ставок 0
15:21
Более 8,3 тыс. новых случаев коронавируса выявили в России 0
15:09
Ответочка космонавтам. Барнаульский фотограф снял МКС на фоне Солнца 0
14:58
"Не перечислил мне ни рубля". Бутина рассказала, за что невзлюбила Навального 4
14:43
Следователи проведут проверку из-за обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2 4
14:32
Полиция не стала заводить дело о смерти пенсионерки после лечения в больнице Новоалтайска 0
14:22
В Гидрометцентре пока не советуют алтайским водителям менять резину 4
14:07
Удобно продавцу, быстро клиенту: как повысить продажи с помощью POS-системы 0
13:59
Детский омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за смерти юной рубцовчанки 4
13:43
Алтайские санатории назвали самыми дорогими в Сибири 4
13:31
Возмущённые водители парализовали работу "Почты России" в Барнауле 13
13:20
Алексей Пушков дал совет Джо Байдену на случай встречи с Владимиром Путиным 7
13:07
Глава алтайского Минздрава ответил на слухи о закрытии районных больниц 11
12:55
"Это осознанный шаг". Бийские эсеры усилились за счёт депутата от "Единой России" 4
12:41
Девять случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
12:29
Алтайская футболистка поедет на чемпионат Европы 1
12:16
"Я не обиделась". Бутина высказалась о пародии Собчак на репортаж о Навальном 14
12:04
Иномарка слетела со строящегося моста в Горном Алтае 1
11:54
Банду телефонных мошенников осудили в Алтайском крае 2
11:43
Эксперт назвал самые опасные для водителя поломки автомобиля 0
11:30
Жителей Алтайского края предупреждают о грядущем подтоплении 0
11:17
Ксения Собчак сняла пародию на репортаж Марии Бутиной из колонии, где сидит Навальный 15
11:05
Открытый урок спорта. В Барнауле пройдёт акция "Биатлон в школы, биатлон в ГТО" 0
10:53
Алтайские власти выставляют на продажу бийский аэропорт 10
10:38
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:27
Эксперт рассказал, как смартфоны определяют возраст своего владельца 0
10:13
БК "Барнаул" проиграл в первой встрече финальной серии плей-офф 0
10:02
Стало известно, почему силовики штурмуют Среднеуральский женский монастырь 4
09:50
"Новые люди" помогут киберспортсменам и проекту по раздельному сбору мусора в Барнауле 2
09:38
"Спутник V" оказался эффективным даже при использовании одной дозы 0
09:27
Десятки тонн яблок с опасным вредителем ввезли в Алтайский край 1
09:15
Владимир Путин и Джо Байден поговорили по телефону 34
09:04
METRO у дома: ретейлер из Германии предлагает открыть новый магазин в Барнауле 11
08:50
Жительницу Алтая обвинили в смерти ребёнка после кормления грудью 0
08:40
Двух подростков из Рубцовска осудят за попытку торговли наркотиками 2
08:28
"Эхо" пандемии. В Барнауле резко подешевела аренда трёхкомнатных квартир 1
08:15
Сотни жителей Барнаула попросили Франка не поднимать цены на проезд в транспорте 25
08:03
Врачи назвали способ избежать развития опасного заболевания печени 0
07:47
Звезда канала ТНТ похвасталась курортной фотографией в бикини 0
07:31
В Барнауле хотят построить свой "Крым" с 12-этажками и уникальным спорткомплексом 16
07:15
Чтобы не наколоться: "Гемотест" проверит эффективность вакцинации от COVID-19 0
07:01
Госдума запретила забирать животных за долги 0
06:49
Пока только Барнаул и Бийск. На Алтае начали прививать новой вакциной от "Вектора" 0
06:33
Дача зовёт. Какие товары для огорода можно и нужно заказать уже сейчас 0
06:17
Житель Алтайского края создал преступную группировку, чтобы красть животных в сёлах 2
06:02
До +17 градусов потеплеет в Алтайском крае 14 апреля 0
23:48
Такой день. Новые детали об умершей лицеистке и гибель двух людей на пожаре в Барнауле 1
23:18
Патриарх Кирилл привился от коронавируса 3
22:43
Геннадий Онищенко призвал ограничить авиасообщение с Турцией на всё лето 6
22:18
Российского стендап-комика задержали с наркотиками в Москве 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.