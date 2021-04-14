Директор юридического института АлтГУ Антон Васильев подал документы на праймериз "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба партии. На сегодняшний день в Алтайском крае принято более 190 заявлений.

"Для меня участие в процедуре предварительного голосования партии "Единая Россия" – возможность проверить свои силы как человеку, уже имеющему опыт управленческой и политической деятельности, а в случае успешного отбора реализовать свой потенциал в сфере законотворчества, защиты прав и интересов жителей Алтайского края", – заявил Антон Васильев.

Он отметил, что процедура предварительного голосования настолько продумана, что позволяет любому желающему, который соответствует параметрам, определённым партией, в конкурентной борьбе получить поддержку населения и пойти в качестве кандидата от партии на выборы. Добавим, несколько лет назад Антон Васильев работал представителем губернатора и краевого правительства в АКЗС.

По данным на 14 апреля, в региональный оргкомитет по проведению праймериз уже подано более 190 заявлений на выборы депутатов Госдумы и краевого Заксобрания. Более 70% претендентов ранее не являлись депутатами ГД и АКЗС.