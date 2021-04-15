Постоянное чувство голода может сигнализировать о таких опасных заболеваниях, как гипертиреоз или гиперфункция щитовидной железы. Поэтому если у человека постоянно наблюдается повышенный аппетит, но при этом он не набирает вес или вовсе его теряет, то нужно обратиться к специалисту, рассказала в беседе со "Звездой" врач-диетолог Наталья Круглова.

Эксперт отметила, что появлению непрекращающегося чувства голода также может способствовать повышенная кислотность желудочного сока либо повышенный уровень инсулина за счёт употребления сладостей. Если же голод ощущается в сочетании с сонливостью и общим упадком сил, это может говорить о проблемах.

При этом вполне нормально, когда голод обусловлен нерегулярным питанием и промежутками между едой 4-4,5 часа. Однако даже в таком случае лучше пересмотреть свой режим питания, констатировала диетолог.