Стало известно, с кем сыграет сборная России по футболу перед Евро-2020

Команда Стинслава Черчесова перед выступлением в финальной части Чемпионата Европы-2020 проведет два контрольных матча, сообщает сайт РФС.

Соперниками России станут сборные Польши и Болгарией. Первый матч пройдет на выезде в польском городе Вроцлава. Он состоится 1 июня в 21:45 по московскому времени.

Вторая игра пройдет 5 июня в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. Она начнется в 18:00 (мск).

Напомним, сборная России пробилась в финальную часть турнира ЕВРО-2020, который перенесли на июнь 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Бороться за выход из группы россияне будут с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Первыми соперниками станут бельгийцы. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня в 22:00 по московскому времени. Второй матч будет с Финляндией (Санкт-Петербург, 16 июня, 16:00 мск), третий – с Данией (Копенгаген, 21 июня, 22:00 мск).