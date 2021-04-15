На Алтае силовики ошиблись и спилили дверь в квартире с детьми

Фото: "Наш город Заринск"
Силовики ворвались в квартиру жительницы Заринска, но нашли не ту, кого искали, и быстро ретировались, сообщает газета "Наш город Заринск" в Instagram.
Инцидент произошёл 14 апреля. Около 7 часов утра горожанке по имени Светлана позвонили в дверь незнакомцы и, представившись полицией, потребовали открыть дверь для обыска. Поскольку женщина ничем криминальным не занималась, она позвонила в дежурную часть. При этом визитеры требовали открыть, а на просьбу назвать ведомство -не отвечали.
Пока вызванные хозяйкой правоохранители ехали на место, силовики в масках срезали болгаркой дверь и ворвались в квартиру. Горожанка, а также ее дочь и сын девяти и 16-ти лет были шокированы.
"Позже выяснилось, что та, к кому был выдан ордер на обыск, уже семь лет не проживает по данному адресу. ОМОНовцы, недолго думая, ретировались", — сообщает издание.
Прибывшие полицейские, в свою очередь, составили протокол осмотра и пообещали женщине компенсировать установку новой двери.
Комментарии
Открывали ломом, а не болгаркой, если судить по повреждениям.
3 замка не помогли.
болгарка и кувалда. все нормально. ну кроме того что к невиновным залезли.))
Вот умора. Балбесы заринские
Закон "О полиции" в действии - безнаказанность за деяния, причиняющие ущерб простым смертным.
Госорганы полны тупыми гоблинами. Ко мне регулярно приходят исполнительные листы на человека, который не живёт и не прописан по моему адресу уже 17 (!) лет. Но мозгов запросить данные о проживающих в квартире в паспортном столе ни у судейских, ни у приставов нет.
Поэтому я твёрдо уверен- все эти ваши "раскрытия" и "задержания" происходят исключительно по ошибке. А значит, улучшения криминагенной обстановки ждать не приходится.
Без оперативной поддержки? Не узнав, кто проживает? Какая то хрень.
1Так то да -15.04.2021 09:50
- гость -
Закон "О полиции" в действии - безнаказанность за деяния, причиняющие ущерб простым смертным.
дуболом - это глупый, ограниченный человек, действующий напролом, не считаясь с обстоятельствами, физически сильный.
УПК РФ Ст.182.
До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве
интересно как предъявляли постановление...
Позорники
Только с бабами и дитями способны воевать
09:56 Митенька ржевский
Просто Вы удачно пока скрываетесь под новым ФИО: "Митенька ржевский"
она позвонила в дежурную часть
Вообще она грамотно действовала. Теперь грамотного адвоката и гражданский иск. Моральный ущерб миллион надо просить, тысяч 50 могут присудить. Там реально дети в шоке, моральный ущерб есть
Построенная либералами государственная система неэффективна, полна криминала, разлагающе действует на людей, а самое страшное на подрастающее поколение.
Что творите пар.зиты?
Митенька ржевский верит в то что он "Неуловимый Джо", ну это пока его никто не ловит )))
Это преступники - ворвались в квартиру с детьми и смылись?! А есть уже уголовное дело по превышению полномочий?!
15.04.2021 10:05
- гость -
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... ага ещё пол сменил при помощи кухонного ножа, орехокола-чесночницы и толкушки для картофеля?
15.04.2021 09:46
Открывали ломом, а не болгаркой, если судить по повреждениям.
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На фото 2 видно, что и болгарка была причем в избыточном количестве, 7 надрезов.
Там люди то с головой хоть есть кто? В голову не только кушать надо
А генерал то прокомментирует официально это сообщение? Или......
А есть уже уголовное дело по превышению полномочий?!
Кстати, правда, для начала надо написать заявление в полицию, чтобы установили личности и проверили на признаки состава преступления.по превышению полномочий. Если преступления нет, то дело решать в гражданском порядке, через иск о возмещении материального и морального ущерба
А генерал то прокомментирует официально это сообщение?
Может амик через пресс-службу это уточнит?
АМИК выпускает новости-нелепицы, однобоко и топорно.
Расскажите как должен был действовать боец ОМОН после отказа открыть дверь, за которой скрывается преступник?
10:20 Митенька ржевский "ага ещё пол сменил "
а кем Вы были до смены и кто Вы сейчас? Все удачно прошло, вот волнуюсь?
АМИК выпускает новости-нелепицы, однобоко и топорно.
Расскажите как должен был действовать боец ОМОН после отказа открыть дверь, за которой скрывается преступник?
Ну конечно, стрелять на ПОРАЖЕНИЕ ВСЕХ!!!!
ну, скажем так, непонятно, продана ли квартира, или искали просто родственницу той женщины, что была в квартире
У нас массово режут двери и буквально втаптывают людей в грязь, ломая кости, когда задерживают.
Всё объясняется просто. За сопротивление и его подавление им идут премии и звёзды.
15.04.2021 10:59
- гость -
Как,как? Как в Подмосковье,9 часов на это отвести. Жаль,у тётки не было хотя-бы дробовика- шанс одного грохнуть был,в назидание другим.
У меня к одиноко проживающей маме (71 год) судебный пристав ломился. Долбил в дверь минут 10.
Оставил записку, искал совершенно левых людей.
А у мамы стресс и шок. Очень напугалась. Трясло ее долго, не спала несколько ночей
Генерал комментировать не будет. Он своего кореша главным по Заринску поставил, так что будет прикрывать как может.