На Алтае силовики ошиблись и спилили дверь в квартире с детьми

Фото: "Наш город Заринск"

Силовики ворвались в квартиру жительницы Заринска, но нашли не ту, кого искали, и быстро ретировались, сообщает газета "Наш город Заринск" в Instagram.

Инцидент произошёл 14 апреля. Около 7 часов утра горожанке по имени Светлана позвонили в дверь незнакомцы и, представившись полицией, потребовали открыть дверь для обыска. Поскольку женщина ничем криминальным не занималась, она позвонила в дежурную часть. При этом визитеры требовали открыть, а на просьбу назвать ведомство -не отвечали.

Пока вызванные хозяйкой правоохранители ехали на место, силовики в масках срезали болгаркой дверь и ворвались в квартиру. Горожанка, а также ее дочь и сын девяти и 16-ти лет были шокированы.

"Позже выяснилось, что та, к кому был выдан ордер на обыск, уже семь лет не проживает по данному адресу. ОМОНовцы, недолго думая, ретировались", — сообщает издание.

Прибывшие полицейские, в свою очередь, составили протокол осмотра и пообещали женщине компенсировать установку новой двери.