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Новости

На Алтае силовики ошиблись и спилили дверь в квартире с детьми

, ИА "Амител"
Полицейские пообещали горожанке компенсировать установку новой двери

Фото: "Наш город Заринск"

Силовики ворвались в квартиру жительницы Заринска, но нашли не ту, кого искали, и быстро ретировались, сообщает газета "Наш город Заринск" в Instagram.

Инцидент произошёл 14 апреля. Около 7 часов утра горожанке по имени Светлана позвонили в дверь незнакомцы и, представившись полицией, потребовали открыть дверь для обыска. Поскольку женщина ничем криминальным не занималась, она позвонила в дежурную часть. При этом визитеры требовали открыть, а на просьбу назвать ведомство -не отвечали.

Пока вызванные хозяйкой правоохранители ехали на место, силовики в масках срезали болгаркой дверь и ворвались в квартиру. Горожанка, а также ее дочь и сын девяти и 16-ти лет были шокированы.

"Позже выяснилось, что та, к кому был выдан ордер на обыск, уже семь лет не проживает по данному адресу. ОМОНовцы, недолго думая, ретировались", — сообщает издание.

Прибывшие полицейские, в свою очередь, составили протокол осмотра и пообещали женщине компенсировать установку новой двери.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

15.04.2021 09:46
- гость -

Открывали ломом, а не болгаркой, если судить по повреждениям.

15.04.2021 09:47
- гость -

3 замка не помогли.

15.04.2021 09:49
- гость -

болгарка и кувалда. все нормально. ну кроме того что к невиновным залезли.))

15.04.2021 09:49
Гость

Вот умора. Балбесы заринские

15.04.2021 09:50
- гость -

Закон "О полиции" в действии - безнаказанность за деяния, причиняющие ущерб простым смертным.

15.04.2021 09:56
Митенька ржевский

Госорганы полны тупыми гоблинами. Ко мне регулярно приходят исполнительные листы на человека, который не живёт и не прописан по моему адресу уже 17 (!) лет. Но мозгов запросить данные о проживающих в квартире в паспортном столе ни у судейских, ни у приставов нет.
Поэтому я твёрдо уверен- все эти ваши "раскрытия" и "задержания" происходят исключительно по ошибке. А значит, улучшения криминагенной обстановки ждать не приходится.

15.04.2021 09:57
гость

Без оперативной поддержки? Не узнав, кто проживает? Какая то хрень.

1Так то да -15.04.2021 09:50
- гость -
Закон "О полиции" в действии - безнаказанность за деяния, причиняющие ущерб простым смертным.

15.04.2021 09:57
гость

дуболом - это глупый, ограниченный человек, действующий напролом, не считаясь с обстоятельствами, физически сильный.

15.04.2021 09:58
- гость -

УПК РФ Ст.182.
До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве

интересно как предъявляли постановление...

15.04.2021 10:04
- гость -

Позорники
Только с бабами и дитями способны воевать

15.04.2021 10:05
- гость -

09:56 Митенька ржевский
Просто Вы удачно пока скрываетесь под новым ФИО: "Митенька ржевский"

15.04.2021 10:16
гость

она позвонила в дежурную часть

Вообще она грамотно действовала. Теперь грамотного адвоката и гражданский иск. Моральный ущерб миллион надо просить, тысяч 50 могут присудить. Там реально дети в шоке, моральный ущерб есть

15.04.2021 10:18
она

Построенная либералами государственная система неэффективна, полна криминала, разлагающе действует на людей, а самое страшное на подрастающее поколение.
Что творите пар.зиты?

15.04.2021 10:18
- гость -

Митенька ржевский верит в то что он "Неуловимый Джо", ну это пока его никто не ловит )))

15.04.2021 10:19
- гость -

Это преступники - ворвались в квартиру с детьми и смылись?! А есть уже уголовное дело по превышению полномочий?!

15.04.2021 10:20
Митенька ржевский

15.04.2021 10:05
- гость -
***
... ага ещё пол сменил при помощи кухонного ножа, орехокола-чесночницы и толкушки для картофеля?

15.04.2021 10:35
- гость -

15.04.2021 09:46
Открывали ломом, а не болгаркой, если судить по повреждениям.
----------
На фото 2 видно, что и болгарка была причем в избыточном количестве, 7 надрезов.

15.04.2021 10:41
- гость -

Там люди то с головой хоть есть кто? В голову не только кушать надо

15.04.2021 10:48
гость

А генерал то прокомментирует официально это сообщение? Или......

15.04.2021 10:48
гость

А есть уже уголовное дело по превышению полномочий?!

Кстати, правда, для начала надо написать заявление в полицию, чтобы установили личности и проверили на признаки состава преступления.по превышению полномочий. Если преступления нет, то дело решать в гражданском порядке, через иск о возмещении материального и морального ущерба

15.04.2021 10:49
гость

А генерал то прокомментирует официально это сообщение?

Может амик через пресс-службу это уточнит?

15.04.2021 10:59
- гость -

АМИК выпускает новости-нелепицы, однобоко и топорно.
Расскажите как должен был действовать боец ОМОН после отказа открыть дверь, за которой скрывается преступник?

15.04.2021 11:02
- гость -

10:20 Митенька ржевский "ага ещё пол сменил "

а кем Вы были до смены и кто Вы сейчас? Все удачно прошло, вот волнуюсь?

15.04.2021 11:19
гость

АМИК выпускает новости-нелепицы, однобоко и топорно.
Расскажите как должен был действовать боец ОМОН после отказа открыть дверь, за которой скрывается преступник?

Ну конечно, стрелять на ПОРАЖЕНИЕ ВСЕХ!!!!

15.04.2021 11:21
гiсть

ну, скажем так, непонятно, продана ли квартира, или искали просто родственницу той женщины, что была в квартире

15.04.2021 11:21
- гость -

У нас массово режут двери и буквально втаптывают людей в грязь, ломая кости, когда задерживают.
Всё объясняется просто. За сопротивление и его подавление им идут премии и звёзды.

15.04.2021 11:23
Гость

15.04.2021 10:59
- гость -
Как,как? Как в Подмосковье,9 часов на это отвести. Жаль,у тётки не было хотя-бы дробовика- шанс одного грохнуть был,в назидание другим.

15.04.2021 11:25
- гость -

У меня к одиноко проживающей маме (71 год) судебный пристав ломился. Долбил в дверь минут 10.
Оставил записку, искал совершенно левых людей.
А у мамы стресс и шок. Очень напугалась. Трясло ее долго, не спала несколько ночей

15.04.2021 11:42
Гость

Генерал комментировать не будет. Он своего кореша главным по Заринску поставил, так что будет прикрывать как может.

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