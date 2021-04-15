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Большинство водителей Алтайского края "завалили" тест на знание ПДД

, ИА "Амител"
34% участников успешно выполнили задания Всероссийского диктанта
Фото: autoinstructor.pro

Фото: autoinstructor.pro

Водители Алтайского края хуже знают ПДД, чем среднестатистический российский автолюбитель, следует из результатов Всероссийского диктанта, проведённого порталом drom.ru.

Так, успешно пройти тестирование смогли только 34% автомобилистов. Остальные превысили предел по числу ошибок.

Наилучшие результаты продемонстрировали жители Санкт-Петербурга, Республики Крым и Татарстана, наихудшие – жители Якутии, Новосибирской области и Хабаровского края.

В России свои знания проверили 55 тысяч жителей из 84 регионов. Успешно сдать тест удалось 40% участников. Примечательно, что в 2017 году при проведении аналогичного эксперимента с заданием справились только 20% водителей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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