Большинство водителей Алтайского края "завалили" тест на знание ПДД

Водители Алтайского края хуже знают ПДД, чем среднестатистический российский автолюбитель, следует из результатов Всероссийского диктанта, проведённого порталом drom.ru.

Так, успешно пройти тестирование смогли только 34% автомобилистов. Остальные превысили предел по числу ошибок.

Наилучшие результаты продемонстрировали жители Санкт-Петербурга, Республики Крым и Татарстана, наихудшие – жители Якутии, Новосибирской области и Хабаровского края.

В России свои знания проверили 55 тысяч жителей из 84 регионов. Успешно сдать тест удалось 40% участников. Примечательно, что в 2017 году при проведении аналогичного эксперимента с заданием справились только 20% водителей.