Врач-радиотерапевт, онколог Станислав Ракитин рассказал о причинах, которые способствуют развитию онкологических заболеваний. Его слова приводит издание "Тюменская область сегодня".

Специалист отметил, что на развитие рака чаще всего влияет генетическая предрасположенность, состояние иммунитета, а также курение и алкоголь – причём в совокупности эти вредные привычки опасны вдвойне.

Также в качестве одной из причин рака специалист назвал употребление слишком горячей пищи, которая ведёт к ожогам и деформации клеток пищевода и желудка.

Кроме того, Ракитин призвал отказаться от беспорядочных половых связей. По его словам, зачастую из-за этого многие женщины сталкиваются с вирусом папилломы человека, который несёт с собой риски рака шейки матки, горла и лёгких.