Зарплата российских космонавтов вырастет до 500 тысяч рублей

Заработная плата кандидатов в космонавты после повышения составит около 300 тысяч рублей в месяц, а опытных космонавтов – более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максима Овчинникова.

"Президент объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% – чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% – их зарплата чуть больше, чем 500 тыс. рублей в среднем", – цитирует агентство его слова.

Как отметил Овчинников, сейчас зарплаты российских покорителей космоса в два раза ниже, чем у их коллег из США или Европы. Астронавты NASA в среднем получают около 8-9 тысяч долларов, а астронавты Европейского космического агентства – 7-8 тысяч. По его словам, для решения вопроса о зарплатах космонавтов потребовалось около четырёх месяцев, а первые выплаты после увеличения поступят уже в ближайшее время.