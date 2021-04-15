"Оставляет желать лучшего". Песков оценил спрос на вакцинацию от COVID-19 в России

Спрос на вакцинацию от COVID-19 в России пока оставляет желать лучшего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Работа по распространению вакцины в соответствии с существующим спросом и объемами производства идет абсолютно удовлетворительно. Спрос пока оставляет желать лучшего. Будет повышаться", – цитирует газета "Известия" слова представителя Кремля.

При этом власти не могут объяснить причины такой тенденции и этот вопрос рекомендуют переадресовать медработникам. При этом объем препаратов для вакцинации – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" – можно назвать достаточным, дефицита не наблюдается.