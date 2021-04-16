Со вкусом ряженки. Российские учёные создадут первую съедобную вакцину от COVID-19

Российские учёные из Института экспериментальной медицины работают над созданием первой в мире съедобной вакцины от коронавируса. Препарат для профилактики заболевания будет иметь вкус ряженки.

Как рассказал РИА Новости директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев, доклинические испытания мукозальной "прививки" на основе кисломолочного продукта планируют завершить в течение года.

"По оценкам специалистов, на завершение доклинических и проведение клинических исследований необходимо 200-220 миллионов рублей, и в настоящее время мы ищем возможности привлечения внебюджетного финансирования", – отметил Дмитриев.

Автор идеи, член-корреспондент РАН Александр Суворов объяснил, что особенностью препарата является как простейший способ введения, так и принцип формирования антител. При применении мукозальной вакцины на слизистой оболочке, "воротах" инфекции, "формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционную вакцину – иммуноглобулины А (IgA)".

При этом вкусом вакцина не отличается от обычной ряженки – лабораторные мыши и крысы с удовольствием "потребляют эту закваску".