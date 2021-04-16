В Барнауле введут традиционный запрет на продажу алкоголя в День Победы

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории города в дни празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Согласно постановлению, торговым точкам рекомендовано не продавать алкоголь и пиво 9 мая 2021 года с 9 утра до 21 часа. Главам районов города, а также комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда поручено донести эту информацию до руководителей предприятий торговли.

Напомним, этот запрет традиционный: он вводится в День Победы уже на протяжении многих лет.