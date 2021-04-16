В Барнауле введут традиционный запрет на продажу алкоголя в День Победы

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории города в дни празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.
Согласно постановлению, торговым точкам рекомендовано не продавать алкоголь и пиво 9 мая 2021 года с 9 утра до 21 часа. Главам районов города, а также комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда поручено донести эту информацию до руководителей предприятий торговли.
Напомним, этот запрет традиционный: он вводится в День Победы уже на протяжении многих лет.
Комментарии
Чё за бред то??? Купить бухлишко нельзя не с с 9 до 21часу а вообще!!!! Потому как его только с 9 до 21 продавать можно!!! Так и пишите - нельзя КУПИТЬ ВООБЩЕ БУДЕТ!!!!
Потому как его только с 9 до 21 продавать можно!!
сколько раз покупал и водку и коньяк после 21 часа. правда на районе только один такой магазин...
Вообще по барабану и на алкоголь, да и на праздник, если по правде. Дню победы с каждым годом придаётся всё больше значения ибо в настоящем гордится абсолютно нечем. Нет прорывов в космосе, в авиации, науке, медицине, в промышленности, в спорте. Но людям нужно чувствовать себя людьми - и поэтому власти решили сделать акцент на прошлых победах.